主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6199( 2982)
TOPIX先物 9月限 1694( 1628)
日経225ミニ 9月限 7887( 7857)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 965( 307)
TOPIX先物 9月限 416( 288)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 132( 0)
TOPIX先物 9月限 257( 229)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 660( 258)
TOPIX先物 9月限 390( 301)
日経225ミニ 9月限 3151( 3023)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 363( 363)
TOPIX先物 9月限 472( 152)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 12( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2064( 1244)
12月限 29( 13)
TOPIX先物 9月限 530( 356)
日経225ミニ 7月限 10072( 4106)
8月限 129( 69)
9月限 63026( 32080)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 989( 767)
12月限 8( 6)
日経225ミニ 7月限 3520( 1310)
8月限 55( 19)
9月限 37814( 20272)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 581( 581)
8月限 55( 55)
9月限 4451( 4451)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 652( 652)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 7月限 514( 514)
8月限 40( 40)
9月限 19364( 19364)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6199( 2982)
TOPIX先物 9月限 1694( 1628)
日経225ミニ 9月限 7887( 7857)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 965( 307)
TOPIX先物 9月限 416( 288)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 132( 0)
TOPIX先物 9月限 257( 229)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 660( 258)
TOPIX先物 9月限 390( 301)
日経225ミニ 9月限 3151( 3023)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 363( 363)
TOPIX先物 9月限 472( 152)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 12( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2064( 1244)
12月限 29( 13)
TOPIX先物 9月限 530( 356)
日経225ミニ 7月限 10072( 4106)
8月限 129( 69)
9月限 63026( 32080)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 989( 767)
12月限 8( 6)
日経225ミニ 7月限 3520( 1310)
8月限 55( 19)
9月限 37814( 20272)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 581( 581)
8月限 55( 55)
9月限 4451( 4451)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 652( 652)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 7月限 514( 514)
8月限 40( 40)
9月限 19364( 19364)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース