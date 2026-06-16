　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6199(　　2982)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1694(　　1628)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7887(　　7857)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 965(　　 307)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 416(　　 288)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 132(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 257(　　 229)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 660(　　 258)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 390(　　 301)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3151(　　3023)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 363(　　 363)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 472(　　 152)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　12(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2064(　　1244)
　　　　　 　 　12月限　　　　　29(　　　13)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 530(　　 356)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 10072(　　4106)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 129(　　　69)
　　　　　 　 　 9月限　　　 63026(　 32080)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 989(　　 767)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 6)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3520(　　1310)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　19)
　　　　　 　 　 9月限　　　 37814(　 20272)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 581(　　 581)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4451(　　4451)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 652(　　 652)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 514(　　 514)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　 9月限　　　 19364(　 19364)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース