「日経225オプション」7月限プット手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ビーオブエー証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ビーオブエー証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース