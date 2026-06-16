「日経225オプション」7月限プット手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
◯6万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
JPモルガン証券 16( 16)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
JPモルガン証券 30( 30)
SMBC日興証券 13( 13)
フィリップ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万9125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 4( 0)
◯6万9375円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
JPモルガン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
みずほ証券 125( 0)
バークレイズ証券 125( 0)
◯6万8375円プット
取引高(立会内)
みずほ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
◯6万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
JPモルガン証券 16( 16)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
JPモルガン証券 30( 30)
SMBC日興証券 13( 13)
フィリップ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万9125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 4( 0)
◯6万9375円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
JPモルガン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
みずほ証券 125( 0)
バークレイズ証券 125( 0)
◯6万8375円プット
取引高(立会内)
みずほ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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