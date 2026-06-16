「日経225オプション」7月限コール手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 22( 22)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 10( 10)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9375円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 22( 22)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 10( 10)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9375円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース