　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万9375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース