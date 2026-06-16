イラン情勢の影響でサッカーワールドカップの出場が危ぶまれていたイラン代表がアメリカ・ロサンゼルスで15日、初戦を戦いました。

イラン代表はロサンゼルスの会場で15日、ニュージーランド代表と試合を行いました。

イランサポーター

「政治について話すためではなく、素晴らしいサッカーの試合を見に来た。素晴らしい雰囲気の中でスポーツが主役になってほしい」「とても興奮している。キックオフが待ちきれない」

試合は、イラン代表が2度のリードを許しながらもその度に追いつき、2対2で引き分けました。

イランサポーター

「様々な事情があったにもかかわらず、彼らがここに来たことがうれしい。そしてチームが自国のために戦う姿を見せるのは素晴らしい」

イランサポーター

「とても感慨深いものがあった。スタジアムには緊張感もあったが、選手たちは良くやったと思う」

一方、会場周辺ではイランの現体制に反対するイラン系アメリカ人らによる抗議デモが行われました。

デモ参加者

「（試合の結果は）気にしない。むしろ勝ってほしくない。あれは私たちのチームではなく、現政権側のチームだ」

イラン代表のワールドカップでの戦いをめぐり声援と反発が交錯しています。