◇MLB ドジャース4-3レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督がインタビューに応じ、大谷翔平選手の登板日について言及しました。

日本時間16日のレイズ戦に大谷選手は「1番・DH」で出場。大谷選手は4打数無安打で連続出塁が7試合でストップ。それでもチームは7回にベテランのミゲル・ロハス選手が勝ち越しホームランを放ち、4-3で勝利しました。

大谷選手は12日の試合で、「左膝の炎症」により途中交代。翌日は欠場し、14日には先頭打者ホームランや3四球で4出塁の活躍をみせ、「状態は悪くはない」と話し、登板については、「あと3日、4日あるので十分に回復しながら調整できるんじゃないかな」と話していました。

この日の試合前は、通常なら登板2日前にはブルペン投球を行って調整しますが、今回はキャッチボールのみ。ロバーツ監督は「彼のひざをもう1日休ませたかったので、ブルペン投球は明日にする予定だ」と明かし、「明日投げてみて、その感触を確かめることになる。長めのブルペンセッションではなく、マウンドに上がってひざの状態を確認する程度。その結果を見て、水曜日(日本時間は木曜日)の登板に備えることになる」と説明しました。