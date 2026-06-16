関西でもクマの出没が相次ぐなか、兵庫県宝塚市でも2件の目撃情報が寄せられました。

15日午後9時15分ごろ宝塚市川面の道路でバイクで走行していた人から「クマを目撃しました」と110番通報がありました。警察などによりますと、目撃されたのは体長が1メートルくらいのクマとみられる四足歩行の動物で、対向車線を歩いていたということです。

さらに、その約1時間後には約4キロ離れた宝塚市切畑でも車の運転中にクマを目撃したと警察に情報提供がありました。

警察によりますと、クマの移動速度を踏まえると2件の目撃情報は同一個体のクマの可能性があるということです。

これを受けて宝塚市は16日午前に目撃された場所付近を警察や猟友会と見回りましたが、フンなどの痕跡はなかったということです。兵庫県では11日に神戸市でもセンサーカメラにクマが映っていて、注意を呼び掛けています。

宝塚市は「引き続き、状況を注視しつつ、情報収集に努め、新たな情報があれば、お知らせいたします」としています。