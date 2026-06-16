「ドジャース４−３レイズ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースは３点を追う二回無死一、三塁の絶好機に６番タッカーが右中間席へ６号３ラン。同点の七回には代打ロハスの起用が的中し、２号ソロで勝ち越しに成功した。ブルペン陣が最少リードを守って勝ち切った。大谷は４打数無安打。５月１０、１１日以来の２試合連続ノーヒットで見せ場をつくることはできなかった。

劣勢のチームを救ったタッカーは試合後のクラブハウスで殊勲の一打を振り返り、「いい感じだった。外に落ちていくチェンジアップだったけど、しっかりついていって、いい角度で打球を飛ばせたのは良かったと思う」。 直近６試合は５試合で安打を記録し、打率は・３０４。試合前の打撃練習で感触をつかんでいたことを明かし、「自分が求めていた形ができていた。これが試合でも出てくれたらいいな”と思っていた。実際、どの打席でも感触が良かったよ」と手ごたえを口にした。

しかし、シーズンの打率は・２３９と依然として低迷。打順も開幕時は２番で起用され、大谷と１、２番コンビを組んでいたが、結果を残せず、４番→６番に落としている。

ここまで自身の打撃を「１打席とか、１試合だけ良かったと感じたことはあったけど、長い期間ずっと良かったというのはまだない。これで次の打席もいける、次の試合もいけると思っても、また振り出しに戻ってしまうことが多かった」と表現したタッカー。「まだ多くの試合がある。楽しい状況ではないが、やり続けるしかない」と自分に言い聞かせるように話した。

昨オフにカブスからＦＡになり、ドジャースと４年２億４０００万ドル（約３８４億円）で合意。一部年俸は後払いで受け取ることになっているが、１年平均に換算すると６０００万ドル（約９６億円）の超大型契約だ。

本来は走攻守を兼ね備えた好選手。アストロズ時代の２２年には打率・２５７、３０本塁打、１０７打点、２５盗塁を、２３年には打率・２８４、２９本塁打、１１２打点、３０盗塁をマーク。昨季も２２本塁打、７３打点、２５盗塁を残している。

球団３連覇が懸かったシーズン。新しい環境や大型契約を重圧に感じているかと問われた２９歳は「いや、そういう考え方はしない。場所や環境は関係ない。自分はただ良い打席を送り、良い守備をしてチームの勝利に力になりたい。そのことだけを考えてプレーしている」と言い切った。