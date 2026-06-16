《パンパンじゃん！》

《まさかのアナウンサー…》

ある地方局の女性アナウンサーが、6月15日までに自身のInstagramにアップした画像に、そんな声が集まり、話題となっている。

「話題となっているのは、今年で入社3年め、TBS系列の地方局『テレビユー山形』の佐藤真優アナウンサーです。佐藤アナはゴールデンタイムの『どすコイ』のMCを担当していますが、この日は、山形市にある百目鬼温泉を友達とプライベートで訪れたようです。

ハンバーガーや肉そばなど、食べ物の写真をたくさん掲載したのですが、施設の入口前で撮った白いTシャツにデニム姿の、はちきれんばかりの胸元があまりに目立ったため、コメント欄に冒頭のような声が多く寄せられたのです」（スポーツ紙記者）

佐藤アナは広島県福山市出身。趣味はアイドル鑑賞という24歳。『どすコイ』だけでなく、同社YouTubeチャンネルなどでカラダを張る企画に果敢に挑戦。自衛隊への入隊体験では、迷彩服に身を包み、顔に迷彩用顔料を塗るなど、奮闘中だ。

「地方局のアナウンサーだけに、今回の白T姿で佐藤アナの存在を初めて知った人も多いと思いますが、そのグラマラスボディが話題になったのは今回が初めてではありません。2025年12月27日には、佐藤アナが足上げチャレンジに挑戦した動画をInstagramにアップ。ピンクのニットを着て足上げする佐藤アナに大きな注目が集まりました。

そんな佐藤アナは新体操歴が7年あるようで、運動神経や身体能力にはそれなりに自信がある様子。Instagramではノリノリでダンス動画を披露したり、制服姿を披露したりと、女性アナらしからぬ動画を公開しています。

山形の視聴者からは《山形の民放アナでいちばんかわいい》との声も多くあがっており、女子アナファンの間では注目株の1人です」

「もはやグラビアアイドル」との声も聞かれる佐藤アナが、山形を越えてブレイクする日も近そうだ。