【双子座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『変化させていきたくなります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分が置かれている状況を色々と変化させていこうとします。勇敢に立ち向かうこともあるでしょう。でも、周囲の人達を動揺させてしまうようです。仕事や公の場では、今手にできている成果より自分や周囲の人達に足りていないものに目が向いてしまいます。不満を感じることが増えるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
空回りします。相手のことをコントロールしようとすればするほど、自分のダメな部分を見せてしまいそうです。自然体で過ごしていくように意識しましょう。シングルの方は、精神的に強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の執着やベタベタしたい欲がアップしています。
｜時期｜
6月23日 難しい問題を減らす ／ 6月29日 楽しい
｜ラッキーアイテム｜
映画
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞