

「瀬戸内回転寿司 旬や」で開催されたクエの解体ショー

岡山市の回転寿司店で16日、「幻の高級魚」とも言われるクエの解体ショーが行われました。

氷から姿を現したクエ。まな板に載せるのも大人2人がかりです！

（記者リポート）

「こちらが今回解体されるクエです。幻の魚と言われていますが、まな板からはみ出すほどの大きさがあります」

岡山市の回転寿司店が企画したクエの解体ショー。おいしさや価値を伝えようと初めて行われました。

10kgを超えると珍しいそうですが、今回のクエは、なんと約32kg！ 長さは1m25cmです。

（瀬戸内回転寿司 旬や／汐田充薫 店長）

「養殖ですと10kg、15kgくらいかな、それくらいが限界になってきます。天然物でこの分があがってくるのは、なかなかこっちでは珍しい」

クエは骨や皮が非常に硬く、頭を落とすのに使うのは電動のこぎりです。

脂がのってずっしりと重みのある身を豪快に捌いていきます。

クエは、大きくなればなるほど、繊維の隅々まで脂が行きわたって、旨味が増していくと言われています。

30kgを超える今回のクエは担当者も「別次元」と語ります。

（日野田圭祐リポート）

「白身魚特有の淡泊さはあるのですが、上品な脂の感じがしてとてもおいしいです」

捌きたてのクエは、早速握り寿司に。普段は1貫935円のところ、解体ショーを見た人には特別に539円で提供されました。

（食べた人は―）

「白身なんですけど濃厚でおいしいです」

「あっさりしているのに脂がのっているというかすごくおいしい」