ノルウェー

日本時間17日午前7時、I組初戦でノルウェーとイラクが対戦する。欧州予選8戦全勝のノルウェーと、40年ぶりに本大会へ戻ってきたイラクはどのようなチームなのか、短評で紹介する。

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欧州予選8戦全勝の勢いそのままに、大舞台へ乗り込む。

注目は「ノルウェーのゴール製造機」ハーランド。ザルツブルク、ドルトムントで腕を磨き、22年からマンチェスターCに所属している。魅力はパワーとスピードを兼ね備えた攻撃力。ゴールを決めた後、“ヨガポーズ”パフォーマンスが話題になったことも。欧州予選では16得点を挙げ、相手DFを恐怖に陥れた。16得点はロベルト・レバンドフスキ（ポーランド）の持つ欧州予選の最多得点に並ぶ記録。これまで代表には縁がなかった怪物ストライカーが、満を持してW杯のピッチに立つ。

FWセルロートは強靱なフィジカルで相手DFと対峙。鮮やかなテクニックで魅了するMFヌサは「ノルウェーのネイマール」の異名をとる。強豪ひしめくグループのダークホースとなるか。

・過去最高 16強

・前回大会 欧州予選敗退

・予選成績 欧州予選I組1位 8勝

イラク

40年ぶりの大舞台に立つ。

2月末に始まったイラン戦争に、近隣国であるイラクも巻き込まれる形となった。今年3月の大陸間プレーオフでは自国領空閉鎖の影響で、試合会場のあるメキシコまで移動だけで3日間を要した。過酷な状況の中、決勝でボリビアを下し、86年以来となる本大会切符を獲得した。

屈強な精神力の裏には、選手が幼少期から政治や紛争に翻弄されてきた過去がある。代表メンバーの家族の多くが80年代にイラン・イラク戦争を経験。戦火を逃れて移住した欧州で生まれ育った子供たちがサッカーと出会い、強豪チームでプレー。自身のルーツである祖国のユニホームを選んでいる。

戦火に差し込んだ希望の光に、イラクはお祭り騒ぎ。首都バグダッドで祝賀パレードが行われるとイラク内閣が記念切手の発行、壁画と功績を称えた歌の制作を発表した。

幾度となく困難を乗り越えてきた「メソポタミアの獅子」たちに怖いものはない。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 アジア予選敗退

・予選成績 アジア予選、大陸間プレーオフ 13勝3敗5分