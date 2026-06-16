浦和は16日、チョウ貴裁氏（57）の来季監督就任を正式発表した。チョウ貴裁新監督は5年半指揮を執った京都を今季限りで退任。クラブを通じて「かつて浦和のユニフォームを着て闘った者として、再びこのチームに戻ってこられたことを心から光栄に思っております。選手が躍動し、それを見たファン・サポーターの方々が熱狂するフットボールを体現する責任を強く感じています」などとコメントした。

また、同時に田口誠代表取締役社長による声明文が併記された。湘南時代の事案に端を発するファン・サポーターの懸念を鑑み、現場を孤立させない「チーム管理担当」の新設など具体的なガバナンス体制や選定に至る詳細な「意思決定プロセス」を明記。クラブが定義する「厳しさ」を、単なる勝利至上主義ではなく、社会倫理を遵守した上での自己成長と再定義し、コンプライアンスとの両立を説いた。チョウ監督自身も「言えば過去に明確な過ちをおかしてしまった中で、反省と自戒の念を持ち一歩ずつ歩んできました。そして、そのような立場であった私に対し、チャンスを与えてくれた京都では、多くの方々に支えていただき、ともに過ごす中でたくさんの気づきを得ることができました」と真摯に述べている。

浦和は今季途中にスコルジャ監督を解任。指揮を執った田中達也監督は来季U―21監督就任が決まっている。またチョウ貴裁監督とともに京都・吉田達磨コーチと町田・山中真コーチのスタッフ入閣も濃厚となっている。