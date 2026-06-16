【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】１５日に米ナッシュビルでの練習を再開したＷ杯日本代表は、練習パートナーのＵ―１９（１９歳以下）日本代表と非公開で練習試合を行い、２―０で勝った。

前日に２―２で引き分けたオランダとの１次リーグ初戦で、ベンチスタートだった選手がコンディションを確認した。

得点したのは小川（ＮＥＣナイメヘン）と町野（ボルシアＭＧ）。「急ピッチでコンディションを上げていく必要があった」と語る追加招集の町野にとっては、ドイツ１部リーグ戦以来となる約１か月ぶりの実戦だったという。「感覚を取り戻すという意味でいい時間になった。本番でも取れるようにしっかりと準備したい」と表情は明るい。

試合は４５分１本ながら、強い日差しの中で行われ、板倉（アヤックス）は「この暑さの中でしんどかったけど、全てが次の試合に向けてプラスになる」と話す。２０日（日本時間２１日）のチュニジアとの第２戦は、事前合宿を実施したメキシコ・モンテレイが会場。厳しい暑さも想定されるだけに、貴重な調整の場となった。

前回Ｗ杯カタール大会は初戦で強豪ドイツに金星を挙げたものの、先発を大幅に入れ替えて臨んだコスタリカとの第２戦で敗れた反省もある。「きょうの試合を見ても、非常にいい準備はできている。誰が出ても結果を出さないといけない」と板倉。勝てば決勝トーナメント進出が近づく一戦に向け、手綱を締め直す。