6月は、東京都が定める「外国人適正雇用推進月間」です。世田谷区の駅前では、警視庁の警察官と外国人の技能実習生が不法就労の防止を呼びかけました。

世田谷区の成城学園前駅では16日、警視庁成城警察署の警察官らが、インドネシアやベトナムなどから来た技能実習生の男女とともに、不法就労や不法滞在の防止を呼びかけました。

技能実習生の男女は、来日して1週間から3週間ほどで、現在は区内の施設で研修を受けているということで、通行人にうちわを配るなどして「不法就労をしない・させない」と呼びかけました。

また実習生は毎月、ゴミ拾いなどのボランティア活動も行っていて、こうした活動を行う理由について、警視庁の担当者は「地元とのつながりがなくなると、逃亡して不法滞在につながることもある。地元とのつながりが大切です」と話していました。

また、成城警察署は月に一度、施設で技能実習生らに日本の法律や交通ルールを講義しているということです。

成城署の小山刑事課長は、「外国人と我々とよりよい共生社会を作っていくという目的に向かって努力していきたい」としています。