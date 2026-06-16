NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」を、7月1日から9月30日まで全国の対象サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）234箇所で開催することを発表した。

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本キャンペーンは、全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象SA・PAでオリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売などを展開するもの。「ポケモン」30周年の特別な1年に展開される企画テーマ「でかける」にちなんだ内容となっている。

目玉となるオリジナルスタンプラリーは、全234箇所の対象SA・PAに設置されたポケモンスタンプを集めて応募する形式。旅の仲間ポケモンと伝説・幻のポケモンは、各SA・PAで全て異なるポケモンが用意されている。

ポケモンスタンプ6個（はじまりのパートナー1個、旅の仲間ポケモン5個）を集めるとA賞またはB賞に応募可能。さらに伝説・幻のポケモンスタンプ3個を加えて計9個を集めると、SP賞に応募できる。

景品はA賞「NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳」1,000名、B賞「NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル」1,000名、SP賞「NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット」250名。応募期間は7月1日から10月9日まで。

オリジナルフォトパネルは全54箇所に設置され、各地区（東日本・中日本・西日本）でデザインが異なる。

オリジナルグッズの販売も実施され、ポケモンとNEXCOのオリジナルデザインを施したアクリルスタンド（税込1,850円）を142箇所、アクリルキーホルダー（税込1,650円）を170箇所で展開する。中日本・西日本管内の対象SA・PAでは、アクリルスタンド、アクリルキーホルダーの他にもオリジナルグッズの販売を予定している。

あわせて、対象SA・PA全9箇所では、スマートフォン版『Pokémon HOME』で記念メダルが受け取れる。各地区によってデザインが異なり、メダルの中心には受け取るSA・PA名が入る仕様となっている。

特設サイトは6月26日に公開予定。

（文＝リアルサウンドテック編集部）