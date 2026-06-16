国会議員は忙しい？　お金はかかる？　TBSラジオ澤田記者がユニークに解説する著書が22日刊行

TBSラジオ記者でポッドキャスト『セイジドウラク』のパーソナリティーを務める澤田大樹による書籍『永田町の人をウォッチしてみた よくわかならない国会議員の仕事』が、6月22日にカンゼンより刊行される。

【写真】『永田町の人をウォッチしてみた よくわかならない国会議員の仕事』

本書は、日々国会の取材を行う澤田が、国会議員の働き方や国会の仕組みをユニークに解説するガイド本。政治家は本当に忙しいのか、国会期間中以外はどのような活動をしているのか、政治にはどれほどお金がかかるのかといった素朴な疑問に答える内容となっている。

国会議員には特権や歳費（給与）以外の収入があるが、超ハードスケジュールのわりに、収支を見ると意外にカツカツである実態にも踏み込む。国会議員を目指したい読者に向けた人材要件の解説も含まれる。

目次は、第1章「今さら聞けない！ 国会議員の仕事って何？」、第2章「永田町の常識は社会の非常識！？ 特権とおサイフ事情」、第3章「こんな人が向いている！ 国会議員の人材要件」、終章「政治を道楽のように 永田町ウオッチの面白がり方」で構成。さらに元衆議院事務総長の向大野新治、『霞が関の人になってみた』著者の霞いちかとの特別対談も収録される。

著者の澤田大樹は1983年福島県出身。2009年にTBSラジオに入社し、2010年からラジオ記者となる。東日本大震災取材後、2013年にTBSテレビへ出向し報道局政治部記者、ニュース番組ディレクターを務め、2016年に再びTBSラジオへ。2018年からは国会担当記者を務めている。著書に『ラジオ報道の現場から 声を上げる、声を届ける』（亜紀書房）がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）