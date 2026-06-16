楽創未来が展開するブランド「TORRAS（トラス）」から、急速充電器・モバイルバッテリー・1mケーブルを1台に集約したコンセント一体型モバイルバッテリー『FlexLine 3-in-1 Cube』が、6月より公式サイトおよびAmazonにて販売される。

【画像あり】ストラップ付きで手首で持ち運べる 使用イメージ

本製品は、TORRASの自動巻き取り式充電アクセサリーライン「FlexLine」シリーズの新モデル。急速充電器、モバイルバッテリー、内蔵ケーブルの3つの機能を一体化することで、外出時の充電環境をひとつにまとめている。

最大の特徴は、シリーズ最大出力となる45Wの急速充電機能と、シリーズ最長となる1mまで伸縮可能な巻き取り式Type-Cケーブルの内蔵だ。従来の短いケーブルでは届きにくかった新幹線の足元やカフェの壁際のコンセントからも、手元まで届く仕様となっている。

バッテリー容量は10,000mAhで、スマートフォンからMacBook AirなどのPCまで対応。最新のiPhone 17シリーズを約30分で50%まで充電できるとしている。本体をコンセントに挿してデバイスを接続しておくと、デバイスの充電完了後に自動でモバイルバッテリー本体の充電へと切り替わる仕組みも備える。

安全性の面では、次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」を採用し、45Wの高出力と低発熱、コンパクトなサイズを両立。過充電やショートを防ぐ多重安全システムを搭載し、PSE認証を取得済みで、機内持ち込みにも対応する。あわせて、取り外し可能なPUレザー製ストラップが付属し、手首やバッグに掛けて持ち運ぶことが可能となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）