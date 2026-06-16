セガの人気ゲームシリーズ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の35周年を記念し、和柄ブランド「絡繰魂」とのコラボレーションコレクションが発売されることが発表された。

今回のコレクションでは、スカジャン2型とTシャツ2型（3色ずつ）をラインアップ。絡繰魂が得意とする刺繍や和柄表現を取り入れながら、ソニックの世界観を落とし込んだアイテムを展開する。

「SONIC」シリーズでは、ソニックのカラーリングを反映したスカジャンとTシャツを展開。スカジャンは背面に緻密な刺繍でソニックを表現し、裏地にはゲームを代表するステージ「グリーンヒル」を全面昇華転写プリントで大胆にあしらったリバーシブル仕様となっている。Tシャツはスカジャンと共通のグラフィックを採用し、フロントにはソニックロゴの刺繍を施した。

あわせて、葛飾北斎の「富嶽三十六景」をモチーフにした「SONIC IN THE HOKUSAI」シリーズも展開。ソニックが日本美術の世界に入り込んだかのようなデザインで、絡繰魂ならではの和柄表現とキャラクターの世界観を融合した。スカジャンは背面に大胆なグラフィックを施し、裏地には墨絵調のソニックアートを採用。Tシャツにも同様のアートワークを落とし込み、日本の伝統美とゲームカルチャーが交差するコレクションに仕上げている。

また、「SONIC」シリーズ、「SONIC IN THE HOKUSAI」シリーズのTシャツ全6色には、ソニックのキーアイテムである「カオスエメラルド」をモチーフにしたオリジナルのピスネームを配置。細部にまでソニックの世界観を表現した。

ビジュアルは、実写とデジタルグラフィックを組み合わせて制作。ソニックが走り抜けた軌跡を想起させる残像表現やスピード感のある演出を取り入れ、35周年を迎えたソニックの世界観と絡繰魂の和柄表現を融合させている。

本コレクションは、ソニックの誕生日である6月23日より、渋谷PARCO 6FのSEGA STORE TOKYOをはじめ、全国の絡繰魂取扱店舗にて発売。絡繰魂オフィシャルECサイトでは全ラインナップを同日12時より発売する。

■販売情報発売日：6月23日商品ラインナップ：・SONIC SUKA JUMPER：32,780円（税込）／カラー：BLACK／サイズ：S～XXL（XXXL）※XXXLのみ34,980円（税込）・SONIC Tee：12,980円（税込）／カラー：WHITE・BLACK・BLUE／サイズ：S～XXL（XXXL）※XXXLのみ14,080円（税込）・SONIC IN THE HOKUSAI SUKA JUMPER：32,780円（税込）／カラー：GOLD／サイズ：S～XXL（XXXL）※XXXLのみ34,980円（税込）・SONIC IN THE HOKUSAI Tee：12,980円（税込）／カラー：WHITE・BLACK・BLUE／サイズ：S～XXL（XXXL）※XXXLのみ14,080円（税込）販売店舗：渋谷PARCO 6F SEGA STORE TOKYO、全国の絡繰魂取扱店舗、絡繰魂オフィシャルECサイト※XXXLは一部取扱店のみ