MOONDROPは、中国の音響ブランド「S.M.S.L」とコラボレーションした高性能デスクトップDAC/ヘッドホンアンプ一体型モデル『DHA15』を、6月16日より販売開始する。

【画像あり】筐体や入力端子が確認できる商品外観

本製品は、S.M.S.Lによる高出力設計で平面磁気ヘッドホンに対応する低歪・広ダイナミックレンジの音響基盤を構築し、そこにMOONDROP独自のデコード最適化と専用チューニングを施した一体型モデル。航空機グレードのアルミ合金を高精度CNCで削り出したヘアライン仕上げの筐体を採用し、ディスプレイには「水月友希」のビジュアルがレーザー刻印されている。

アンプ部はフルバランス・ディスクリート構成のクラスAアンプを採用。16Ω負荷時には最大15W＋15W、32Ω負荷時には最大7.5W＋7.5Wの出力に対応し、低インピーダンス・低感度の平面駆動型ヘッドホンの駆動にも配慮した設計となっている。

DACにはCirrus Logic製フラッグシップチップ「CS43198」をデュアル構成で搭載。さらにカスタマイズされた高性能オーディオプロセッサー「MOONDROP TYPE-UA01」を採用し、PCM32 bit／384kHzおよびDSD256のネイティブ再生に対応する。

第2世代のユーザー参加型DSPも搭載しており、専用のWebチューニングプラットフォーム上でフィルタータイプ、周波数ポイント、ゲイン、Q値などを自由に調整できる。周波数特性データベースをチューニングの基準として利用することも可能だ。

操作面では99段階のボリュームコントロールと3段階のゲイン切替に対応。低ゲインはIEM向けに最適化されており、イヤホンからフルサイズの平面磁界型ヘッドホンまで幅広く対応する。入出力はUSB-C入力およびヘッドホン出力に加え、デュアル3ピンXLRとデュアルRCAによる入出力を備え、プリアンプ、ヘッドホンアンプ、DACとして柔軟に使用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）