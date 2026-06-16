ちいかわパーク（東京都豊島区）が7月28日に開業1周年を迎えることを記念し、入場者特典の配布や新商品の発売、新キャラクターの登場などの特別企画を実施される。

【写真】ちいかわパーク1周年記念グッズ

6月16日から7月23日までの期間、グリーティングではちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿で登場する。7月24日以降は新たなキャラクターも順次登場予定。なお、ランダムで同時に登場するのは2キャラクターとなる。

7月24日からは入場者全員を対象に、来場者限定の「まめまめフィギュア チャーム マーカー」がプレゼントされる。特典は数量限定で、ランダムでの配布となる。

あわせて、ちいかわパークでしか手に入らない新商品も7月24日に発売される。ラインナップには「ちいかわパーク Tシャツ スペシャルフォト」（全2色、各3,850円）、「ちいかわパーク かわパーク！？ポテトチップス（集合）」（648円）、「お菓子なキラキラクリアシール」（450円）、「お菓子なキラキラポスターカード」（300円）、「ちいかわパーク メジャー（ちいかわ＆カブトムシ）」（2,000円）が並ぶ。

また、7月24日以降、ちいかわパーク内で10,000円以上購入した来場者には「びんよよ」がプレゼントされる。「びんよよ」は長編エピソード「島編（セイレーン編）」に登場する武器で、セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテム。なお、当日券レジでの会計は対象外となる。

サンシャイン60通りには、1周年を記念した「ちいかわ」たちのストリートフラッグが掲出される。サントロペ側は7月28日から8月3日まで、サンシャイン側は7月28日から8月9日までの期間実施される。

ちいかわパークは、イラストレーター・ナガノがX発で発表している漫画作品『ちいかわ』の世界に入り込める体験型施設。B1Fの体験展示エリア、1Fのゲームコーナーや限定アイテムが並ぶショップエリアなどを擁する。なお、7月24日には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開が予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）