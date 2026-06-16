きのう山形県鶴岡市でクマに襲われた３９歳の男性は腕を噛まれ大ケガをしたことがわかりました。男性はクマスプレーを噴射しクマがその場を離れたため自力で下山したということです。

【写真を見る】今年4件目のクマによる人身被害 きのうタケノコ採りで山中に入った男性が腕を噛まれ大ケガ きょうも各地でクマ目撃（山形）

県内で今年４件目のクマによる人身被害です。



鶴岡市や警察によりますと、３９歳の男性はきのう午前６時半ごろ、鶴岡市田麦俣の山でクマに襲われました。

男性は左腕を噛まれるなどし大けがをしたということです。

男性がクマスプレーを噴射したところクマが逃げ、男性は自力で下山しました。

男性は１人でタケノコ採りをしていたということです。

クマによる人的被害は今年４件目です。

■きょうも各地でクマ目撃

そしてきょうも各地でクマが目撃されました。

午前９時半ごろには山形市蔵王でおよそ体長１メートルのクマ１頭が目撃されています。現場は蔵王の朱い大鳥居から西におよそ３００メートルはなれた路上です。

県内にはクマ出没警報が発令されています。

県は、特に山菜採りで山に入る際は複数人で行動し、音の出るものを携帯するなど警戒を呼びかけています。