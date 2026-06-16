回復のめどはいまだ立たず…ネイマールは決勝トーナメントで復帰か。米大手メディアが報道「ハイチ戦とスコットランド戦は欠場する見込み」【Ｗ杯】

回復のめどはいまだ立たず…ネイマールは決勝トーナメントで復帰か。米大手メディアが報道「ハイチ戦とスコットランド戦は欠場する見込み」【Ｗ杯】