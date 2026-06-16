回復のめどはいまだ立たず…ネイマールは決勝トーナメントで復帰か。米大手メディアが報道「ハイチ戦とスコットランド戦は欠場する見込み」【Ｗ杯】
ふくらはぎの負傷により、北中米ワールドカップ・グループステージ初戦のモロッコ戦（１−１）を欠場したブラジル代表FWネイマールをピッチ上で見られるのは、まだ先になりそうだ。
米大手スポーツメディア『ESPN』が現地６月15日に「ネイマールの復帰は決勝トーナメント以降になると見られる」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「ネイマールはブラジル代表のワールドカップのグループステージ第２節・ハイチ戦を前に依然として練習に参加しておらず、１週間前に受けたメディカルチェックを再度受けている。彼は５月17日にサントスでプレー中にふくらはぎを負傷したにも関わらず、ブラジル代表に招集された。しかし、それ以来トレーニングに復帰していない」
また同メディアは、現在も34歳FWの状態は以前と変わっていないと報道。「チームの医療スタッフは、ネイマールがノックアウトステージで完全復帰することを期待している。ハイチ戦（第２戦）とスコットランド戦（第３戦）は欠場する見込みだ」と続けた。
背番号10の復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「ネイマールはブラジル代表のワールドカップのグループステージ第２節・ハイチ戦を前に依然として練習に参加しておらず、１週間前に受けたメディカルチェックを再度受けている。彼は５月17日にサントスでプレー中にふくらはぎを負傷したにも関わらず、ブラジル代表に招集された。しかし、それ以来トレーニングに復帰していない」
また同メディアは、現在も34歳FWの状態は以前と変わっていないと報道。「チームの医療スタッフは、ネイマールがノックアウトステージで完全復帰することを期待している。ハイチ戦（第２戦）とスコットランド戦（第３戦）は欠場する見込みだ」と続けた。
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