「かわゆす！！！」日本代表ユニの25歳女優、胸を大きく張り“笑顔満開”…「目力ハンパないって〜」【W杯】

女優の影山優佳がサッカー日本代表のユニフォーム姿を披露した(C)産経新聞社

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を現地取材している元日向坂46で女優の影山優佳が公式インスタグラムを更新。日本代表のユニホーム姿を披露し、注目を浴びた。

日本代表は現地時間6月14日のグループリーグF組初戦でオランダと対戦して2−2と引き分けに持ち込み、勝ち点1を獲得した。

【写真】「かげちゃん可愛い〜」影山優佳が日本代表ユニで笑顔満開の様子をチェック

今大会をライブ配信している『DAZN』の現地レポーターを務めている25歳の影山も、インスタで「大きな大きな意味のある勝ち点1」と記し、スタジアムで大きく胸を張り、笑顔満開の写真を掲載した。

続けて「日本の修正力と諦めない心。語り出したら明日になってしまいそう。なによりも会場の日本サポーターの応援が心の臓まで響いて来て、応援の力を再実感。全員サッカーです！！！絶対勝つよ！」と、投稿した。

これにはファンから「かげちゃん可愛い〜」「日本の勝利の女神次戦以降もよろしくお願いします」「かげの目力ハンパないって〜」「かわゆす！！！」「優佳さんと共に応援します。心は皆一緒です」と、続々とコメントが寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]