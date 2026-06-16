2026年6月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人のことを悪く言うと、倍返しにされそう……。発言には気を付けて。
陰気なムードになりがち。努めて笑顔を作るのが大事。
突き詰めて考えると身動きできなくなるので、気楽にいくのが◎。
伝言ミスに注意。不安なら聞き返しや復唱を心掛けて。
買いものにツキあり。小さな日用品でも買うと気分転換に効果が。
年上女性とのコンタクトに幸運の予感。甘えてみるのも賛成！
「自分に厳しく、人には優しく」をモットーにすると幸運に！
金銭面に注意して。衝動買いは失敗を招くので今日は我慢。
周囲の共感を呼ぶ日。たくさんの言葉で自分を表現して。
向上心にあふれた1日。将来のプランを本気で考えよう。
対人関係が良好。誘いには積極的に参加するとツキ到来！
強運日。常識にとらわれず自分らしさを前面に出すこと。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人のことを悪く言うと、倍返しにされそう……。発言には気を付けて。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
陰気なムードになりがち。努めて笑顔を作るのが大事。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
突き詰めて考えると身動きできなくなるので、気楽にいくのが◎。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
伝言ミスに注意。不安なら聞き返しや復唱を心掛けて。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
買いものにツキあり。小さな日用品でも買うと気分転換に効果が。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
年上女性とのコンタクトに幸運の予感。甘えてみるのも賛成！
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
「自分に厳しく、人には優しく」をモットーにすると幸運に！
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
金銭面に注意して。衝動買いは失敗を招くので今日は我慢。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周囲の共感を呼ぶ日。たくさんの言葉で自分を表現して。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
向上心にあふれた1日。将来のプランを本気で考えよう。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
対人関係が良好。誘いには積極的に参加するとツキ到来！
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
強運日。常識にとらわれず自分らしさを前面に出すこと。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)