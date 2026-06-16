WEST.中間淳太さんは6月15日、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーの篠原光さんと東京ディズニーシーを訪れたプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中間淳太さん公式Instagramより）

写真拡大

WEST.の中間淳太さんは6月15日、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーの篠原光さんと弾丸で東京ディズニーシーを訪れた様子を公開しました。

【写真】中間淳太＆篠原光のディズニー満喫ショット

「めっっちゃ楽しかったですーー！」

中間さんは「光くんと弾丸で東京ディズニーシーに行ってきました　お互いのお仕事の都合で、滞在できるのはたったの3時間　しかも比較的人も多い日曜日。笑」とつづり、2枚の写真を公開。東京ディズニーシーのシンボル・アクアスフィア（地球儀）をバックに、ミッキーマウスとミニーマウスのモニュメントと同じポーズを再現しています。「大満喫できるようなタイムスケジュール」の中のワンシーンのようです。

続けて「光くんがいっぱい写真を撮ってくれたので、順次投稿していくね！ お忙しいという方は、短時間でも楽しめるプランの参考にでもしてみてください」とコメント。「#照れる光くんと照れない淳太くん笑」というユニークなハッシュタグも添えています。

篠原さんからは「フォトスポット探検ディズニーめっっちゃ楽しかったですーー！」とコメントが寄せられたほか、ファンからも「やばい淳太くん可愛すぎる」「さすがにかわいすぎるじゃん淳太くん」「2人とも可愛い」「光くんの照れてる感じも可愛いですねw」「構図もポーズも天才すぎる」「写真が素敵すぎてて目の保養」など、絶賛の声が集まりました。

風間俊介さんとのツーショットも

大のディズニー好きとして知られる中間さん。5月21日には、同じくディズニー好きで知られる、俳優の風間俊介さんとのツーショットを公開しました。「今晩、あなたのお部屋に行くかもよ…」とつづり、東京・豊洲で開催中のイベント『ピクサーの世界展』で撮影した写真を披露。コメントでは「ぜひ来てください」「淳太くんになら毎日脅かされてもいいよー」「淳太くんきてくださいお願いします」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)