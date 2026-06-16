おやつカンパニーは、今年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」のロゴライセンス商品として、豊臣ゆかりの地の愛知と大阪の名物グルメを表現した「ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味／大阪お好み焼き味）」2品を、6月15日から期間限定で発売する。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、豊臣ゆかりの地・愛知と大阪の名物をイメージしたベビースタードデカイラーメン2品が、大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴ入り商品として期間限定で登場する。



「ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味）」

「ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味）」は、天下人を育んだ舞台地・愛知の名物「手羽先」をイメージし、スパイシーな刺激と鶏肉の旨みで、ついつい後を引く、やめられない味わいに仕上げた。



「ベビースタードデカイラーメン（大阪お好み焼き味）」

「ベビースタードデカイラーメン（大阪お好み焼き味）」は、天下人の築いた舞台地・大阪の名物「お好み焼き」をイメージし、濃厚なソースの風味と香ばしさが広がるクセになる味わいに仕上げた。

豊臣ゆかりの地の名物グルメを表現したベビースターとともに、大河ドラマ「豊臣兄弟！」を楽しんでほしいという。

［小売価格］各152円前後（税込）

［発売日］

ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味）

東海エリアのコンビニエンスストア：6月15日（月）

全国のスーパーマーケットなど：6月29日（月）

ベビースタードデカイラーメン（大阪お好み焼き味）

東海・関西エリアのコンビニエンスストア：6月15日（月）

全国のスーパーマーケットなど：6月29日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp