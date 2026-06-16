グローバル刃物メーカーの貝印は、欧米を中心に現在世界60ヵ国以上で展開しているブランド「旬」の、和のエッセンスが強い「旬DualCore」シリーズから、新たに3ブレードを6月15日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の百貨店、専門店など（店舗によって入荷日が前後する）において順次販売を開始した。

「旬DualCore」シリーズは、高炭素・高クロムの2種のステンレス鋼「VG10」と「VG2」を交互に重ね合わせた、シリーズ最高峰の性能を誇る包丁。70層のマイクロレイヤーが織りなす緻密なヘリンボーン模様は、機能美と工芸的な美しさを兼ね備えた「旬DualCore」ならではのデザインになっている。

異なる特性を持つ2つの鋼材を組み合わせることで、鋭い切れ味とその持続性を実現した。摩耗しても常に理想的な刃先を維持しやすく、食材へ滑らかに入り込むような切れ味を体感できる。また、日本の伝統的な八角形状を取り入れた積層強化木ハンドルを採用し、手に馴染む安定したグリップ感と、繊細なコントロール性を両立た。

貝印は、今後も人々の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムを届けて、充実したキッチンライフを提供していく。

70層構造の刃に独自のヘリボーン模様を施した旬DualCoreは、鋭い切れ味が長く続くので、研ぎの手間を省き、繰り返し調理に使用できる。

日本ハンドルは日本の伝統的な八角系を取り入れた形状でしっかりと握ることができる。手に負担が少なく、長時間調理する際も扱いやすく快適な使い心地が続く。



「旬DualCore パーリング100mm」

「旬DualCore パーリング100mm」は、皮むきや飾り切り等の細かい作業に最適な包丁。ニンニク片やショウガなどの小さな食材を切るのにも便利だとか。



「旬DualCore マスターユーティリティー165mm」

「旬DualCore マスターユーティリティー165mm」は、ユーティリティナイフの軽快さとシェフズナイフの万能性を兼ね備えた独自性の高い刃形状とのこと。汎用性が非常に高く、スライス、さいの目切り、千切り、分量調節まで、この1本の包丁ですべてをこなせる。



「旬DualCore シェフズ200mm」

「旬DualCore シェフズ200mm」の200mmの刃渡りは、果物、野菜、肉類、その他の食材を調理するのに最適だとか。長い刃は、まな板全体をカバーできるので、切った食材をまな板からフライパンや鍋に移す時にもスムーズだという。なだらかに弧を描く刃線を、優しく「揺らす」ように動かすことで、新鮮なハーブやスパイスなどの非常に細かいみじん切りを作ることができる。

［小売価格］

旬DualCore パーリング100mm：2万8600円

旬DualCore マスターユーティリティー165mm：3万5200円

旬DualCore シェフズ200mm：3万7400円

（すべて税込）

［発売日］6月15日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com