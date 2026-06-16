巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が14日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。ゲスト出演した巨人時代の後輩、沢村拓一氏（38）とともに参加した元巨人監督・原辰徳氏（67＝巨人オーナー付特別顧問）との会食でやらかした“失態”にそろって冷や汗を流したことを明かした。

1月にスタートした同番組だが、ゲストを迎えるのは今回が初めて。番組最初のゲストは長野氏が目の中に入れても痛くないほど？可愛がっている巨人・大城卓三捕手（33）が最有力視されていたが、長野氏と同様に昨季限りで現役引退した沢村氏を招き、番組開始から進行を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）を交えて3人で楽しくトークした。

そのなかで2人の恩師・原氏について47歳女性リスナーから「どんな方ですか？」「引退後、交流はあるんですか？」という内容の質問が届いた。2009年ドラフト1位の長野氏、2010年ドラフト1位の沢村氏にとって、ともにドラフト時、入団時の監督だったのが原氏だ。

これに沢村氏は「プロ野球に導いてくれた監督。恩師って言っていいのかなというぐらいの立ち位置にいらっしゃる方なんで。いまだに緊張しますね」と“雲の上の存在”に近い原氏に改めて尊敬の意を示す。

そして、佐藤氏の「引退してから食事とかはされたりしたんですか？」との質問には、長野氏が「4月に一度、連れて行ってもらいました、拓一と」と回答。3人で会食したことを明かした。

会話の内容については、長野氏が「昔話からいろいろ…食事のことだったり、お酒のことだったり。勉強させてもらってます」と説明したのだが…。

続けて沢村氏は「（午後）6時って言われてたんで…集合が、開始が。なので、だいたい5時40分ぐらいに着けばいいなぐらいの感じで移動してたんですよ。そしたら長野さんから連絡が来て。“俺、（5時）半ぐらいに着くよ”って言われたんですよ。おっ！って思ったんですよ。ヤバッ！俺（5時）40分到着予定だしな…って」と先輩の長野氏より到着が遅くなりそうだと焦ったことを明かした。

だが、話はそれだけでは終わらない。

「そしたら、それを思ったぐらいに原さんからLINE来て。“私はもう到着します”って…」と沢村氏。タクシー移動中の沢村氏を想像した佐藤氏は大笑いだったが、沢村氏は「やった、これ…」と自身の“失態”に大慌て。「終わった…と思って…」と続けた。

「遅刻ではないんで」とした沢村氏。「もちろん（原氏から）怒られることもないんですけど…はい。遅刻ではないんですけど…やった…と思うじゃないですか。長野さん待たせて、原さん待たせて。ちょっと冷や汗ですね」と反省した。

「僕も実は原さんのちょっと後に着きました」というのは長野氏。「僕も冷や汗かきました」とこちらも内心穏やかではなかった。

断じて遅刻ではない。20分前、30分前には到着している。だが…。

長野氏は「もし今度誘っていただけることがあったら、もう45分前ぐらいには行っておこうと思います」とキッパリ。

佐藤氏がここで「今日、実はね、沢村さん…そのトラウマかもしれないですけど。今日、我々、4時30分スタジオ入りだったんですけど…。何時に入られたんでしたっけ？」と聞くと、沢村氏は「3時45分です」とし、長野氏は「本当に45分前ですね」と苦笑い。

原氏不在でも、反省して次に生かす真面目な2人。“ジャイアンツタイム”は引退後も終わらない。