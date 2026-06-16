第108回全国高校野球選手権大会（8月5日から18日間、甲子園）の出場校を決める兵庫大会の組み合わせ抽選会が16日、兵庫県明石市内で開かれた。149チームが参加。日程が順調に消化されれば、7月26日、ほっともっとフィールド神戸で決勝が行われる。

今春の兵庫大会、近畿大会を制し、今夏の優勝候補筆頭に挙がる報徳学園は、2年ぶり17度目の夏切符による春夏通算40度目の甲子園出場を目指し、11日に育英―飾磨の勝者との初戦に臨む。初戦からいきなり春夏通算19度の甲子園出場を誇る古豪と対戦する可能性がある上に、同ブロックの準シード校にも春夏通算13度の出場経験を持つ難敵・関西学院が入った。

激戦ブロックとなるが、山田瑛太主将（3年）は「どこが来ても自分たちの野球をするだけ。やってやるぞ、という気持ちが大きいです」と意気込みを語った。昨夏は、決勝で東洋大姫路に6―7で敗戦。「去年の夏、一番悔しい思いをしたのは、自分たちのチームだと思う。先輩たちの分まで、しっかりやりきる思いで、きつい練習も乗り越えてきました」と、うなずいた。

“追い風”もある。前回、春季近畿大会を制して夏に臨んだ10年は、1年生右腕・田村伊知郎（元西武など）を擁して兵庫大会を勝ち抜き、甲子園大会でもベスト4に入った。16年ぶり2度目の春の近畿王者に輝き、満を持して臨む今夏。山田主将は「近畿の経験をしっかり夏に生かさないと意味がない。追われる立場になるかもしれませんが、“チャレンジャー”という目標を掲げているので、どこが相手でもチャレンジャーの気持ちで戦っていきたい」と16年前の再現へ気合十分だ。左腕・沢田悠佑、右腕・江藤達成、谷口哲聖と駒がそろう強力な投手陣を武器に、激戦区制覇を見据える。

また、今春選抜に出場した神戸国際大付は11日に、伊丹北―佐用・千種・姫路別所・太子の勝者との対戦が決定。昨春から4季連続の甲子園出場を狙う東洋大姫路は、10日に舞子―松陽の勝者との初戦に臨む。