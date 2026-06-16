歌手の岩崎良美（65）が16日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。ヒット曲「タッチ」の意外な秘密を明かし、リスナーに呼びかける場面があった。

昨年、デビュー45周年を迎えたばかりの岩崎。歌手の岩崎宏美が姉であり、1985年に発売した20枚目のシングル「タッチ」がスマッシュヒット、2006年からはNHK Eテレ「おさるのジョージ」で語りと主題歌を担当したことなどが紹介された。

発売から40年以上となるヒット曲「タッチ」について気になることがあると切り出した岩崎。「“タッチ、タッチ ここにタッチ、あなたから”の後の“タッチ”っていうのはあれはコーラスなんですよ。みんな普通に歌ってるけど。私は“あなたから〜手を伸ばして”って歌ってるわけ。歌ってないのに…」ともらした。

「“タッチ”ってコーラスとして私が歌ってるの。だから、あそこだけ空いちゃうんですよ。今度の8月もNHKののど自慢に出るんですよ。その時もちゃんと言っておかないとあそこが空白になっちゃう」と話した。

「だからコンサーとの時はファンの人が言ってくれたり、コーラスの人が言ってくれる。宏美と一緒にジョイントコンサートをやる時はヒロリンが“私やるよ！”って言ってくれてやるんですよ。ある日、私が『タッチ』を歌ってたら“あれ？”と思って、ないのよ。袖を見たら、ヒロリンが忘れちゃって。“おっしゃべりしてたから忘れちゃって”とか言われちゃって」と苦笑した。

そのうえで「この“タッチ”っていうのはこの『ビバリー昼ズ』を聞いてくださっているリスナーの方は分かってください。あそこはコーラスなので」とキッパリ。ただ「カラオケに行くと、あそこ歌わないと点数下がります」とも。「大事に歌わないといけないから、だから、お友達か一緒にいる人に“タッチ！”ってやってもらう」としつつも「あ、大丈夫だった。のど自慢はカラオケだった」と笑った。

番組パーソナリティーの東貴博は「全然コーラスって意識がないね。あそこ歌うと気持ちいい」ともらすと、岩崎は「忙しくない？」と首をひねり、パートナーの黒沢かずこも「忙しいけど、なんか楽しんでました」と主張。岩崎は「ホント？私は“手を伸ばして〜”を大事にしたいから」と後の歌詞の大事さを訴えていた。