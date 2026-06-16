ビジネスで成功をおさめるにはどうすればいいか。ニトリHD代表取締役会長の似鳥昭雄さんは「私の『苦手』は、80歳をこえた今でもそのまんまだ。人を喜ばせることのできる長所があれば、あとの短所は全部消えてしまう」という――。

※本稿は、似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Arnaud Eeckhout ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Arnaud Eeckhout

■弱点は認めて、さらけ出して、誰かに任せる

発達障害があると、どうしても周りと違う自分を隠そうとして、すべてを自分だけでやろうとしがちです。でも、それではすぐに限界が来ます。自分の弱みや苦手な部分を正直に認め、それをカバーしてくれる人と一緒に歩むことが大切だと思うのです。

私の場合、妻との出会いが人生を大きく変えてくれました。妻の行動が私に、自分の弱みや苦手な部分を正直に認め、それをカバーしてくれる人と一緒に歩むことの大切さを教えてくれたのです。

そして、この「苦手はあるけれど、それを克服するのではなく、適材適所で人を活かしていく」という視点は、その後のニトリの成長にも大きく影響しました。

自分の弱点を認めたら、それを補ってくれる仲間を集めて、あとは任せる。そうすることで会社は強くなり、大きく成長していったのです。私はわからないことを聞いたり、できないことを頼んだり、一緒にやって欲しいことをお願いしたりするのは大の得意ですから。こちらが明るい態度でいると、必ず誰かが助けてくれます。

わかったふりをせず、わからないことはわからないと言い、オープンな姿勢を行動で表すこと。簡単に言ってしまうと、誰と会ってもニコニコしていることが大事です。明るく陽気な人の周りには、どんどん人が集まってきますから。

それに大きな仕事を進める上では、私たちの特性がプラスに働くこともたくさんあります。例えば、「こうと思ったら、やってみちゃうところ」です。

学校の勉強がよくできた頭がいい人ほど、何か思いつくのと同時に「できない理由」や「大変そうな展開」も思い浮かべてしまって、なかなか行動に移せません。石橋を叩いて渡るというか、慎重というか、臆病というか。でも、私はすぐにやっちゃうんですね。

浮かんだアイデアは試しちゃうし、まずは取り組んじゃう。仮に出鼻を挫かれるようなトラブルが起きても、「なぜだろう？」と試行錯誤を繰り返して、とにかく前進しようとします。そういう勇気があるのです。

■頭のいい人ほど「やらない失敗」が多い

考えてみてください。いいアイデア、いい発想、いい計画があっても、取り組まなければ成功しませんよね？ それは失敗と同じじゃないですか？ 実際に行動に移す前だから失敗していないように見えるけど、何もしなかった分、ワクワクするような成功もないんじゃないかなと思います。

私からは、頭のいい人ほど「やらない失敗」が多いように見えます。だけど、仲間になったら頭のいい人たちはそれぞれの得意な分野で力を発揮して、私を助けてくれました。

役員全員に反対されたものは絶対にやるべき、というのが私の中の鉄則です。海外からの輸入や自社工場設立など、みんなに反対されながらも「やってみなければ100倍の成長はない」と突っぱねて、成功させてきました。

役員を務める人たちは頼れる常識人です。今ある成功を1割増し、2割増しにしてくれます。でもやはり、いろんな可能性を考慮しながら進もうとするので、その動きは鈍くなりやすいところがある。

その点、私は失敗した時のことではなく、うまくいってお客様が喜んでいるシーンを想像するから、思い切ったことができてしまう。後先考えず、周囲の反対も押し切る私の行動は、頑固で危なっかしいと言われているかもしれません。

でも勇気を持ってそういう動きができるからこそ、ニトリでは数々の人気商品が生まれているわけです。

■「とにかくやっちゃう」が人生の良いスパイスに

この勇気を支えてくれたのが発達障害の特性なのだと思ったら、感謝です。「無理だから諦めよう」と先回りして何もしないより、思いついたらやってしまうほうがずっといい。せっかく仕事をするなら、ハラハラドキドキしたほうが楽しいじゃないですか。

「とにかくやっちゃう」。そういう勇気が、私の人生に良いスパイスを与えてくれていると感じます。

時々想像するのですが、もし自分が普通の会社に勤めて、普通の生活を送っていたら……、絶対成功しなかっただろうなあと思います。妻からも「他の人が普通にやれることはできないけど、人のやらないことをやるのがあなたね」と言われていますから。

私の好きな言葉は「短所あるを喜び、長所なきを悲しめ」です。人を喜ばせることのできる長所があれば、必ず応援してくれる仲間ができます。そうすると、あとの短所は全部消えてしまうんです。

写真＝iStock.com／hxyume ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hxyume

でも考えてみると、世の中には真逆の状況がありますよね。

幼い頃の子どもたちは「あれもできたね」「これもできるようになったんだ」と1人ひとりのできることが褒められるのに、小学校、中学校に入ると世界が変わります。

急に「みんなと同じようにできないのか」と叱られるようになる。自分のペースでやっているだけで、「和を乱すな」とにらまれる。こうなってくると、発達障害がある人の「これができない、あれができない」という短所のほうばかりに目が向けられやすくなります。

すると、親御さんも他の子と比べてできないことを心配しすぎたり、我が子を守ろうと過保護になったり、時には子どもを責めてしまったりします。その気持ちもわかりますが、やっぱり私は、短所があってもそれでいいと思うのです。見守る側になった時に大事なのは、できないところに注目しないこと、周りと比べてあれこれ言ったりしないことです。

「できない」より、「できる」を見るようにしてほしいです。

■いい上司は部下の短所や苦手を追及しない

では、本人のできることや良いところには、どうしたら気づけるのでしょう。

子どもだったら、小さいうちからいろんなことをやらせてみるといいです。

「そんなこと言ったって、やらせてみても、すぐ飽きるんです」「飽きてばかりで、つい怒ってしまいます」――。このような声が聞こえてきそうですが、飽きたら次へ、です。そして、また飽きたらその次へ。

ありとあらゆる場所に、全財産をかけるつもりで連れていきましょう。動物園、遊園地、水族館、科学館、博物館、美術館、映画館、スポーツ観戦、何から何まで。一緒に巡って、「この子は何に興味を持つかな？」と粘り強く観察することです。

親子だけじゃなく、上司と部下の関係でも考えてみましょう。

私の思う「いい上司」とは、部下の短所や苦手を追及しない人。もちろん、失敗の原因は掘り下げますし、次にどうするかは一緒に考えたほうがいいです。

でも、短所や苦手を直すように迫っても仕方がないでしょう。もし、そのできないことが脳の特性によるものなら、それはその人の個性であり、変えようとして変えられるものではないのです。

だから、相手のできること、良いところを見るようにする。どうしたら、それらをもっと広げていけるかを考える。営業でうまくいかないのだったら事務、事務が苦手なら開発、そんなふうに違うことをどんどん、どんどんやらせてみることです。そのうち、本人の良いところとマッチする仕事が見つかります。

写真＝iStock.com／Mina Kaito ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Mina Kaito

■ロマンとビジョンがあるから突き詰められた

特性による短所は、時として長所にもなり得るもの。表裏一体です。

思ったことを素直に口に出してしまうところは、「裏表がない」「ウソがない」という信頼感に繋がることもあるでしょう。話があちこちに飛んでしまう落ち着きのなさは、「話し好きの楽しい人」と受け止められるかもしれません。

多動性のある人は、その特性によってトラブルになりやすい半面、明るく社交的で人から好かれやすいから、ムードメーカーとなることも少なくないのです。

とはいえ、発達障害の人が組織の中をすいすいと泳いでいくのが難しいのはたしかです。私自身、家族から「お父さんはサラリーマンだったら一生ヒラか、会社をクビになったかだろうね」と言われています。会社ごとに社風があり、細かなルールが多いサラリーマンの社会では、発達障害の特性は生きづらさに繋がることも多いでしょう。

学校でも同じです。型にはめようとする教えの中では身動きがとりづらい。

でも、だからこそ、たった一つで構わないので自分の長所を見つけて、それを極めて、得意な武器に変えていく発想が必要です。

私の「苦手」は、80歳をこえた今でもそのまんまです。でも、私だけの武器を使って「進歩・発展・変化」していく努力は絶えず続けています。

私がそうできたのは、ロマンとビジョンがあったから。それを実現するための計画を立て、四六時中考えたことがよかった。

壁にぶつかることも、もちろん何度もありました。正直、苦しかったです。けれど、私にはロマンとビジョンがあるから、好奇心のまま、人の3倍も4倍も努力することができる。物事を突き詰めて考えることができます。

■「毎週脱皮するつもりで生きなさい」

似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）

そうやって壁を突破すると、脱皮したような感覚が得られる。その繰り返しで今があるように思えます。

「できない」に囚われて、立ち止まったままではもったいない。ヘビが脱皮を繰り返すように、さなぎがきれいなチョウチョになって羽ばたくように、私たちもどんどん動いてみましょう。だから私は、社員たちにこう伝えています。

「1年間52週、毎週脱皮するつもりで生きなさい」と。発達障害の特性を大きく活かして、周りの人が「まさか！」と思うようなことばかりしてきたから、今のニトリがあるのです。

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似鳥 昭雄（にとり・あきお）

ニトリHD 代表取締役会長兼CEO

1944年、樺太生まれ。66年北海学園大学経済学部卒業。67年似鳥家具店を創業、72年似鳥家具卸センターを設立。社名を78年ニトリ家具、86年ニトリに変更を経て、2010年ニトリホールディングスに移行。16年から現職。

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（ニトリHD 代表取締役会長兼CEO 似鳥 昭雄）