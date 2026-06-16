カブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）が１５日（日本時間１６日）、本拠地シカゴで行われたロッキーズ戦で球団史上１３人目となるサイクル安打を達成した。

本塁打、三塁打、二塁打、そして７回の第４打席で右前打を放って自身初の快挙を成し遂げたが、その直後のプレーには嘲笑と酷評が寄せられた。めったにお目にかかれない瞬間に、本拠地のリグリー・フィールドは大歓声と万雷の拍手に包まれたが、一塁走者となって相手投手のベルナルディノが初球を投げる前のけん制でタッチアウト。わずか１点リードの中で生まれた祝福ムードは一瞬にして何ともいえない空気に変わってしまった。

最終的にチームは５―４でサヨナラ勝ちを収めたものの、試合を中継していたロッキーズ側の放送席ではバツが悪そうにベンチに引き揚げるＰＣＡに「じゃあね〜、オベーションを楽しんで」ととてつもない皮肉を込めて実況された。

さらに、米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」は「ロッキーズのリリーフ投手、ベルナルディノはＰＣＡのアドレナリンが最高潮に達していたであろう状況を見事に利用した」と賛辞を送った。一方で、ＰＣＡについては「偉業を祝う時間はほとんどなかった」「もしシカゴが負けていたらＰＣＡにとってサイクルヒットの記憶ははるかに苦いものになっていただろう」「ＰＣＡは守備でも打撃でもＭＬＢで最も観客を沸かせる選手の一人となった。しかし、時折首をかしげたくなるようなミスを犯す」と厳しく指摘した。

僅差の展開で誕生した偉業達成の瞬間がすぐさま打ち消されたことで、走塁ミスがいっそうクローズアップされてしまっている。