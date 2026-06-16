夏休みの旅行を子どもの学習に活かすことはできるのか。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「教育熱心な親は、良かれと思って、いろいろなところへ連れて行こうとする。だが、どこへ行くかよりも重要なことがある」という――。

写真＝iStock.com／nikom1234 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nikom1234

■期待を裏切るのが子ども

6月になり、そろそろ夏休みの計画を立て始める頃だろう。「今年はどこへ旅行しようか」「帰省はするか否か」「旅行はしたいけれど、受験勉強もあるし……」など、子どもの年齢や親の都合によっても選択は変わってくるだろう。だが、家族で一緒に旅行をしたり、帰省をしたりできるときは、そう長くはない。なぜなら、中学生になれば、子どもには子どもの世界ができ、いつまでも「家族みんなで」というわけにはいかなくなるからだ。

中学受験の指導をしていると、「夏休みに家族で旅行へ行こうと思っているのですが、どういうところに連れて行くと、子どもの勉強につながりますか？」といった質問をよく受ける。つまり、「家族旅行はしたいけれど、お金と時間をかけて家族旅行をするからには、何かメリットがほしい」ということなのだろう。しかし、その期待を見事に裏切るのが子どもだ。

■北海道の名産物の会話で…

昨今、教育でも「体験」が重視されている。すると、教育熱心な親は、わが子のために良かれと思って、小さいときからあちこちいろいろなところへ連れて行こうとする。その考えを否定するつもりはないが、ただ連れていけばいいというものでもない。大量学習で学んだ知識が右から左へと流れてしまうように、多すぎる体験は記憶に残りにくい。

以前、教え子に北海道の名産物について話をしたことがあった。すると、横から母親が「ちょっと、利尻島で昆布をたくさん見たじゃない。覚えていないの？」と詰め寄ってきた。子どもの反応は「えっ？ そうだった？」。つまり、まったく記憶に残っていなかったのだ。残念ながら、こんなことは多々ある。だから、過度に期待しないほうがいい。だが、ときにその後の勉強にうまく結びつくこともある。ポイントは3セットで捉えることだ。

■旅行前の「下調べ」がおすすめ

多くの親がやってしまいがちなのは、「連れて行った」ということに満足してしまうことだ。しかし、勉強でも言えることだが、授業を聞いただけでは知識は定着しない。授業を受ける前に「今日はどんなことを勉強するのかな？」とサラッとテキストに目を通しておく。そして、授業を受けた後は、今日何を勉強したか振り返る。これをやる子とやらない子では、学力の差が大きくつく。つまり、学びには予習と復習が不可欠なのだ。

旅行に関しても、ただ親に連れて行ってもらうだけでは、記憶には残らない。そこで、まず前段階の行程として、下調べをしておくことをすすめる。例えば、交通手段を電車にするか、車にするか子どもに考えさせてみる。電車にするなら、何線に乗って、どこで乗り換えをするか、路線図や時刻表と照らし合わせながら、計画を立ててもらう。車なら途中にどんな街があって、どんな川が流れているかなどを地図で一緒に見てみる。

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■どこへ行くかよりも大事なこと

ここで大事なのは、「どこへ行くか」よりも、「どんな話をするか」だ。そのとき、勉強モードになってしまうと、子どもはしらけてしまう。あくまでも旅の予定を一緒に考えるというスタンスで、話をしてみよう。気になる場所があったら、事前に本やインターネットで調べてみるといいだろう。

そうやって、気持ちが高まったところで、実際に訪れると感じ方が違ってくる。「ネットで見た写真よりも、大きかった（または小さかった）」「田舎の町だと思っていたけど、案外便利そうだった」など、驚いたり、落胆したりする。この心の動きこそが、記憶として残るのだ。

行き先は、正直どこだっていい。子どものために、親が我慢する必要はない。ハワイの海でのんびりしたければそれでもいい。休養のための旅行であっても、子どもが興味を持てるものはいくらでもある。例えば、その中に1日だけ火山を見に行く日を作ってみたり、天文台に行ってみたりする。

これは「勉強のため」というよりも、本物のすごさを見せるためだ。やはり、子どもにとってインパクトのある体験は心に残りやすい。でも、見て終わりでは、やがて忘れる。

■大切なのは「振り返り」

そこで、大切なのが振り返りだ。例えば、家に帰ってから、スマホで撮った写真を整理し、思い出ブックを作ってみる。こうしたサービスを利用するのもいいし、今は自分でも簡単に作れる。そのときに「ここでこんなことをしたね。あれを食べたね。それから、あそこにも行ったね。そのとき、こうだったよね」と親子で会話を楽しむ。このやりとりが、記憶を確かなものにしていく。

子どもにインパクトを与えるのは、外国だけではない。大自然での体験は、視覚や味覚だけでなく、体全体に身体感覚として残る。例えば登山をしていて、ついさっきまで快晴だったのに、突然、立っていられないようなどしゃぶりに見舞われることがある。こうした体験は、「山の天気は舐めてはいけない」と恐怖とともに記憶に残る。

田舎へ帰省もおすすめだ。核家族が主流な都会の子どもたちは、親と先生（塾や習い事も含む）しか大人を知らないことが多い。それよりもさらに上の世代の人が、これまでどのような人生を歩んできたか聞いてみるのもいいだろう。

あらたまって聞きにくいという場合は、例えばおじいちゃん、おばあちゃんに肩たたきをやってあげる。すると、面と向かって話すよりも、自然と会話が生まれやすい。自分が知らない時代の話を聞くことは、他者理解を深める。何でも勉強に結びつける必要はないが、国語の物語文を読むときの共感力につながるだろう。

写真＝iStock.com／Yagi-Studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yagi-Studio

■場所が変わるだけで「景色」が変わる

長年、中学受験の指導にあたって感じることは、今の子どもたちは非常に忙しい。昔は中学受験をするにしても、5年生くらいから準備をすれば十分だった。しかし今は、中学受験塾のコースが始まる4年生以前から、いろいろな習い事や学習系の教室に行かせている家庭が多い。

タスクに追われる毎日は、人を鈍感にさせる。大人でもそうだが、東京にいると空を見上げることが少なくなる。でも、大自然や田舎に行くと、自然と目が上に向く。そして、「夏らしい雲だな」と季節を感じる。場所が変わるだけで、見える景色が変わってくる。いつもと違う場所に行くことは、大人にとっても子どもにとっても良いことだと思う。

見方が変わるという点では、自分で写真を撮ることもいい。写真を撮ることによって、目の前にあるものの焦点が絞られ、じっくり見ることができるからだ。また、角度を変えることで、違うものも見えてくる。そして、さまざまな気づきをもたらす。

■「いっぱい話した」記憶が強い

夏の思い出づくりは、「どこへ行くか」よりも「何を話したか」が大事。そういうと、あれも教えてあげなきゃ、これも教えてあげなきゃと、知識の説明に走ってしまう親もいる。もちろん、子どもが何か知りたがったら、教えてあげてほしい。でも、教えすぎるのはあまりよくない。すべてを教えてもらうと、分かった気になってしまい、興味の芽がシュッとしぼんでしまうこともあるからだ。

子どもは自分の経験したことが身体感覚として残り、その経験と知識をつなぎ合わせることで理解を深めていく。例えば、理科で天気について学んだときに、線状降水帯という言葉を聞くだけでは記憶に残りにくい。でも、「あの夏の日に経験したあのものすごい雨のことか！」という体を通しての記憶があると、「なるほど〜！」と自分に引き寄せて学ぶことができる。

この「ああ、あのことか！」という記憶が多い子ほど、勉強は楽しく感じるだろう。そして、それは「あちこち行った」よりも、「あのときにお父さんとお母さんといっぱい話した」という記憶の方が圧倒的に強い。

この夏、親子でたくさんの会話を楽しんでほしい。

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西村 則康（にしむら・のりやす）

中学受験のプロ家庭教師「名門指導会」代表／中学受験情報局 主任相談員

40年以上難関中学受験指導をしてきたカリスマ家庭教師。これまで開成、麻布、桜蔭などの最難関中学に2500人以上を合格させてきた。新著『受験で勝てる子の育て方』（日経BP）。

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（中学受験のプロ家庭教師「名門指導会」代表／中学受験情報局 主任相談員 西村 則康 構成＝石渡真由美）