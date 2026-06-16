LE SSERAFIMウンチェ、デコルテ輝くオフショル姿の街中ショット公開「透明感すごい」「オーラが半端ない」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月16日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスを着用したプライベートのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】19歳K-POP美女「等身バランスが完璧」デコルテ全開私服で街中降臨
ウンチェはハートマークを意味する「⋖3」とつづり、自身のソロショットを多数投稿。美しいデコルテや肩のラインが際立つクリーム色のオフショルダートップスにワイドデニムを合わせたコーディネートを披露した。ホテルの自室と思われる場所でベッドに横たわる姿や鏡越しのショット、街中でのショットなどを見ることができる。
この投稿は「透明感すごい」「オーラが半端ない」「おしゃれなコーデ」「可愛さが限界突破してる」「等身バランスが完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆ウンチェ、美デコルテ際立つプラベショット公開
ウンチェはハートマークを意味する「⋖3」とつづり、自身のソロショットを多数投稿。美しいデコルテや肩のラインが際立つクリーム色のオフショルダートップスにワイドデニムを合わせたコーディネートを披露した。ホテルの自室と思われる場所でベッドに横たわる姿や鏡越しのショット、街中でのショットなどを見ることができる。
◆ウンチェの投稿に反響
この投稿は「透明感すごい」「オーラが半端ない」「おしゃれなコーデ」「可愛さが限界突破してる」「等身バランスが完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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