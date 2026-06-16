「バチェラー4」出身美女「ぺろりとたべておかわりしてくれる」手料理公開「お店みたい」「盛り付けも丁寧で愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真「バチェラー」出身美女「ぺろりとたべておかわりしてくれる」煮物・卵焼き・そばが並んだ食卓
休井は「今日は、昨日の残りものとお蕎麦」と記し、手料理の写真を投稿。味がしっかりと染みた手羽元と大根の煮物、卵焼き、竹すだれに盛り付けられた蕎麦、ネギが入った蕎麦つゆなどが並んだ和の食卓を披露し、「ぺろりとたべておかわりしてくれるので、作りがいがあって嬉しいです」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「健康的で栄養満点」「理想的なおうちごはん」「おかわりしたくなるのも納得」「蕎麦と煮物の組み合わせが最高」「盛り付けも丁寧で愛情たっぷり」「お店みたい」などの声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真「バチェラー」出身美女「ぺろりとたべておかわりしてくれる」煮物・卵焼き・そばが並んだ食卓
◆休井美郷、和の食卓披露
休井は「今日は、昨日の残りものとお蕎麦」と記し、手料理の写真を投稿。味がしっかりと染みた手羽元と大根の煮物、卵焼き、竹すだれに盛り付けられた蕎麦、ネギが入った蕎麦つゆなどが並んだ和の食卓を披露し、「ぺろりとたべておかわりしてくれるので、作りがいがあって嬉しいです」とつづっている。
◆休井美郷の投稿に「おかわりしたくなるのも納得」の声
この投稿に、ファンからは「健康的で栄養満点」「理想的なおうちごはん」「おかわりしたくなるのも納得」「蕎麦と煮物の組み合わせが最高」「盛り付けも丁寧で愛情たっぷり」「お店みたい」などの声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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