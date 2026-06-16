ENHYPENジョンウォン＆ニキ、破壊力抜群の2ショット！鋭い眼差しと“腹チラ”に「かっこよすぎる」の声

ENHYPENのジョンウォンとニキが、ワイルドな魅力を披露した。

6月15日、ファッション誌『Esquire Korea』は公式インスタグラムを更新し、7月号の表紙を飾ったジョンウォンとニキのグラビアカットを公開した。

【写真】ジョンウォン＆ニキ、鋭い眼差しと“腹チラ”

公開された写真でジョンウォンとニキは、ラフなグラフィックTシャツにカルティエのジュエリーとウォッチを合わせ、鋭い眼差しと洗練されたビジュアルで圧倒的な存在感を放っている。特にニキは引き締まったウエストをのぞかせ、ファンの視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「推しと推し」「ウォンキ最高」「かっこよすぎる」「最高」といったコメントが寄せられている。

（写真＝『Esquire Korea』）ジョンウォン（左）とニキ

（写真＝『Esquire Korea』）ジョンウォン

（写真＝『Esquire Korea』）ニキ

なお、ジョンウォンとニキが所属するENHYPENは現在、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'」を開催中だ。北米、南米、ヨーロッパ、アジアを巡り、計21都市で32公演を行う予定となっている。

◇ジョンウォン プロフィール

2004年2月9日生まれ。本名ヤン・ジョンウォン。7歳から4年間習ったテコンドーを継続するか悩んでいた時期に道端でスカウトされ、2017年にSMエンターテインメントの練習生に。2018年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）にオーディションを経て移籍後、2020年に現在の所属事務所BELIFT LABの練習生となった。ENHYPENのリーダーであると同時に、ファンの間では「公式も認める愛されキャラ」とも。ENHYPENの各種独自コンテンツでは、実際にジョンウォンへの愛を惜しみなく表現するメンバーの姿を確認できる。

◇NI-KI（ニキ） プロフィール

2005年12月9日生まれ。本名は西村力（にしむらりき）。ENHYPEN唯一の日本人メンバーで、岡山県出身。実家がダンススタジオを経営しているという背景から幼少期よりダンサーとして活動しており、SHINeeのキッズダンサーとして京セラドームのステージに立ったこともある。グループ内では最年少で可愛らしい印象が先立つが、パフォーマンス中に見せるパワフルなダンスと卓越した表情管理は圧巻。