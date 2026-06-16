【凄！ホビー用 電動コンパクトルーター】 【凄！ホビー用 電動コンパクトドライバー】 8月上旬 発売予定 価格：各6,050円

童友社は、プラモ工具「凄！ホビー用 電動コンパクトルーター」と「凄！ホビー用 電動コンパクトドライバー」を8月上旬に発売する。価格は各6,050円。

凄！ホビー用 電動コンパクトルーター

8月上旬 発売予定

価格：6,050円

本商品は充電式の電動コンパクトルーターで、充電時間約60分で、使用時間約100分。精密作業に応じて回転速度を3段階の切替えが可能となっている。

収納ケース入りで9種類の交換用チップが付属。安定したパワーで研磨がしやすいペン型タイプ。

凄！ホビー用 電動コンパクトドライバー

8月上旬 発売予定

価格：6,050円

本商品は充電式の電動コンパクトドライバーで、充電時間約35分で、使用時間は約70分。小さなネジや特殊ネジなど、取り回し良いコードレスタイプとなっている。マグネット差替式で、ビットは全24種が付属する。

ドライバー本体とビットが収納可能なスライド式ハードケースがついてくる。正逆回転の取り付け、取り外しもボタン操作でできる。

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