フランス

日本時間17日午前4時、I組初戦でフランスとセネガルが激突する。王座奪還を狙うフランスと、アフリカ屈指の強豪セネガルの実力や注目選手を紹介する。

井原正巳〈1〉無名すぎて「森・保一」か「森保・一」なのか…「モリポ？」から「ポイチ」が定着しました

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4年前の雪辱を果たすには優勝しかない。

前回大会は決勝でアルゼンチンにPK戦の末、敗れるという悔しい幕切れ。通算3度目の優勝は幻と消えた。

トロフィー奪還に向け、全ポジションにワールドクラスの選手を擁する最強布陣で臨む。絶対的エースのエムバペ、昨年のバロンドール受賞者デンベレ……。豪華な顔ぶれがそろった。

攻撃面はもちろん、守備面でもスキがない。欧州予選では「被シュート数が1試合平均4本以下」という驚異的なデータも。兄弟DFコンビのリュカ＆テオ、強烈なタックルが代名詞のコナテがゴール前を死守。相手にとって鉄壁の穴を開けるのも至難の業だ。

タレント豊富なメンバーをまとめるのは、12年から代表を指揮するデシャン監督。98年に代表主将として優勝を経験し、監督としても18年にフランスを98年以来2回目の優勝に導いた。選手と監督の両方でW杯を制したのは史上3人目。フランス代表の黄金期を支えた立役者のひとりだ。

デシャン監督はチームミーティングを45分間から10分間に短縮するなどムダを省き、攻守にわたるハードワークを徹底。年月をかけて個性の強いスター選手と信頼関係を築いてきた。

そんな名将も今大会限りでの退任が決定している。デシャン監督にとって14年間の集大成。自身3回目の優勝トロフィーを手にし、有終の美を飾ることができるか。

・過去最高 優勝（2回）

・前回大会 準優勝

・予選成績 欧州予選D組1位 5勝1分

■キーマン：キリアン・エムバペ

チームの顔であり、「レ・ブルー」最大の武器。前回大会では決勝でハットトリックを達成し、得点王に輝いた。今季はヒザのケガに悩まされながらも、欧州予選では4試合5ゴールの活躍。一撃必殺のカウンター攻撃は今大会でも必見だが、4月末の試合中に左足ハムストリングを負傷。リハビリ中に恋人と旅行していたことが報じられ、起用法を巡って所属するRマドリードのアルベロア監督と衝突したり、お騒がせな一面も。W杯にどんな影響を及ぼすか。

セネガル

波乱に満ちた代表ロードだった。

昨年末から今年にかけて開催されたアフリカ選手権。決勝は両チーム無得点のまま迎えた後半アディショナルタイムでモロッコがPKを獲得した。これを不服としたセネガルのティアウ監督がロッカールームへ引き揚げるよう選手に指示。試合は一時中断の末に再開され、延長戦でセネガルがゴールを決めて優勝した。しかしその2カ月後、セネガルチームの一時退場が「棄権」とみなされ、王座を剥奪された。

さらに、ティアウ監督は罰金10万ドルと5試合の出場停止。エンディアイエとサールには2試合の出場停止処分が下された。W杯には影響はないとはいえ、後味の悪い結末となった。

プライドを傷つけられた「テランガのライオン」は雪辱に燃える。アフリカ予選は無敗で突破。首位通過を果たし、3大会連続の出場を決めた。

特筆すべきは守備力の高さ。予選では10試合で3失点という鉄壁ぶりを見せた。守備網の最終ラインに立ちはだかるのはキャプテンのクリバリ。守りの安定感から「ザ・ウォール（巨大な壁）」と呼ばれる。4月に所属するアルヒラルで練習中に太ももを負傷。5月に入っても戦列に復帰していないことが不安視されている。

4年前のカタール大会ではイングランドに敗れ、ベスト16で散った。ティアウ監督は02年日韓大会で過去最高成績となる8強進出に貢献したメンバーのひとり。そのベスト8超えを狙う。

・過去最高 8強

・前回大会 16強

・予選成績 アフリカ予選B組1位 7勝3分

■キーマン：サディオ・マネ

16年から7年間にわたって在籍したリバプールで活躍。「セネガルの誇り」の異名をとる。プレミアリーグのセネガル国籍選手で歴代最多得点記録保持者。アフリカ予選でもチーム最多の5得点を挙げた。

注目はその実力だけでなく、チームをまとめるリーダーシップ。アフリカ選手権決勝の騒動ではロッカーへ引き揚げた仲間をピッチに呼び戻し、精神的支柱としての存在感を知らしめた。敬愛するのは元ブラジル代表のロナウジーニョ。サウサンプトン時代にチームメートだった吉田麻也と親交が深い。前回大会は代表に選ばれながらケガの影響で欠場。4年前の借りを返す時が来た。