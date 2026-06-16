女優でタレントの磯山さやか（42）が16日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のスペインとカボベルデの一戦で話題となった、カボベルデ代表の40歳のGKボジニャ選手の活躍に言及した。

優勝候補のスペインと、今回初出場のカボベルデとの試合は、スペインが圧倒的に有利と予想されていた。しかし、ボジニャ選手がスペインのシュートをことごとくセーブ。ボジニャ選手の活躍もあって、カボベルデがスペインの猛攻をしのぎ、0−0のドローに。カボベルデは勝ち点1を獲得した。

番組では、それまで5万人ほどだったボジニャ選手のインスタグラムのフォロワーが、この試合をきっかけに約500万人に急増したことを紹介。

MCのフリーアナウンサー青木源太（43）が「勇気をもらった人、多いですよ。このボジニャ選手に」と言うと、磯山は「いやあ、そうです。同世代ですからね」と共感。

さらに「一番下、20代とかもいらっしゃると思うんで、そんな中でこれだけ現役でバリバリやってくれているってうれしいし、国を背負ってやってるって、活力ありますよね」と称賛していた。