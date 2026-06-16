県議会は15日に続いて一般質問が行われました。



鈴木知事は、クーポンの追加配布が始まった得旅キャンペーンをめぐり、観光客の動向を分析して今後の観光振興に活用する方針を示しました。



また、八郎湖から男鹿市沖に流出しているとみられるアオコの追跡調査を始めたことを明らかにしています。



16日の県議会一般質問で鈴木知事は県内での宿泊費が割り引かれる「得旅キャンペーン」について、これまでにクーポンを取得した人の約77％が県外客であることをふまえ、今後の持続的な集客につなげるための分析を行う方針を示しました。





鈴木知事「エリア別の予約実績や客単価等に関する情報を取得するほか、全宿泊者を対象にアンケートを実施し、旅行の満足度や移動手段、秋田への再訪意欲などのデータを収集することにしております」予想を上回る反響を受け、得旅キャンペーンはクーポンの追加配布が16日に始まりました。県は従来の観光振興策では“リピーターの獲得に向けた情報の分析や共有が十分でなかった”として観光客の動向を分析して戦略的な誘客につなげたい考えです。また、去年の夏に八郎湖から男鹿市沖に大量に流出したとみられるアオコについて今後の対応方針を示しました。鈴木知事「アオコの海面流出による漁業への影響につきましては、モニタリング（追跡）調査を今月から開始したほか、漁業者に対するアンケートを実施する予定であり、今後県立大学と連携しながら実態の解明に努めてまいります」県はアオコのもとになる窒素やリンが湖の底からも湧き出ているとみて、今年度新たな調査を行うことにしています。※6月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします