県内で20年ほど前まで深刻な状態が続いていた松くい虫による被害が再び拡大しています。



被害の拡大を防ぐため、各地で薬剤の散布や伐採が進められていて、秋田市や潟上市の海岸沿いでは、松林が姿を消しつつあります。



秋田市の秋田港から潟上市の出戸浜まで、約8キロの直線が続く県道、通称・天王バイパスです。



海岸沿いの松林がいま姿を消しつつあります。



海からの風や砂、塩分から農地や建物などを守る松林。





天王バイパス周辺の松林は主に砂による被害を防ぐ「飛砂防備保安林」と呼ばれています。姿を消している原因が松くい虫による松枯れです。県内では1982年に初めて確認された松くい虫による松枯れ。その30年後、2012年には全ての市町村で被害が確認されました。伐採などの対策が進められ、その後被害は減少しましたが、ここ数年は再び増加しています。昨年度、確認された民有林の被害は2万立方メートル余りで、5年前の3倍近くに増えました。マツを枯らす原因はマツノザイセンチュウという長さが1ミリにも満たない害虫です。この害虫がマツの中に入って枯らすと見られていて、マツからマツへの感染はマツノマダラカミキリが媒介しています。マツノマダラカミキリの幼虫は、枯れたマツの中にもいて、被害拡大を防ぐためには伐採したマツごと処分しなければなりません。マツの処分は16日も急ピッチで行われていました。県は保全する松林を絞り込んだ上で効率的な防除を進めているほか、病害虫に強い苗木を新たに植えていますが、保安林としての機能を果たす大きさに成長するまでには数十年を要するということです。※6月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします