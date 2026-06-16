俳優の真野恵里菜さんが6月12日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーランドを訪れたことを報告しました。

【写真を見る】【 真野恵里菜 】 夫・柴崎岳から贈られたミッキーシャツでディズニー満喫 愛する我が子の成長も明かす「喜ぶ姿をたくさん見れて私も嬉しかった〜」





真野さんが当日着用していたのは、夫でサッカー選手の柴崎岳選手からプレゼントされたという「@porterclassic_official」のシャツです。白地にミッキーマウスのキャラクターやロゴがプリントされたデザインで、メンズサイズのためフロントのみをシャツインして着こなしたといいます。





このコーディネートはパーク内でも好評だったようで、真野さんは「ミッキーもミニーもこのシャツを見て『いいね！』『素敵〜！』ってしてくれて嬉しかった」とつづり、ミッキーたちがサムズアップや手でハートマークのジェスチャーをして喜んでくれた様子を明かしました。





この日は「ミッキーのマジカルミュージックワールド」を久しぶりに鑑賞できたほか、「ジャングルカーニバル」の丸太投げにやっと成功し、プルートのぬいぐるみをゲットしたことも明かしました。



赤ちゃんがグリーティングを好きになったこともあり、この日はアトラクションには一切乗らず、ミッキーのお家へ2回、ミニーのスタイルスタジオへ3回訪問。さらに、会いたがっていたミスターペンギン（映画『メリー・ポピンズ』のペンギン・ウェイター）やイーヨー、ピグレットにも会えたといいます。









真野さんは「グリーティングたくさん出来て（赤ちゃん）の喜ぶ姿をたくさん見れて私も嬉しかった〜」と投稿を締めくくり、家族での充実したディズニー体験を伝えました。投稿には「#お泊まりディズニー」「#ディズニーコーデ」「#楽しかった」などのハッシュタグが添えられています。



この投稿に「まのちゃん×ディズニー、可愛すぎる」「真野さんが着ている洋服が素敵で似合っていますね」「ジーンズに大きめのシャツ。すっごくお似合いでかわいいです!!」「大きいメンズ用の服をアレンジして、上手く着こなす所がさすがだなあ」「ベビちゃん楽しめたみたいだね」「沢山のキャラクター達に会えて良かったね」などの声が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】