ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」が１６日、放送され、日本代表が初戦の強豪オランダに２−２で引き分けた１４日（日本時間１５日）の試合など、サッカーワールドカップ北中米大会を特集した。

スタジオで解説を担当したのが元日本代表で、ガンバ大阪所属の宇佐美貴史（３４）。黒いシャツに丈が短めの細身の黒いパンツで、足元は黒いショートブーツというモデルのような着こなし。肩までの髪を下ろし、黒縁のおしゃれメガネをかけており、俳優っぽい雰囲気もあり、一瞬「誰？！」と驚く風貌だった。

１４日も関西ローカルの別番組に出演しており、ＳＮＳ上では「えっ、宇佐美貴史なん！？ 全然イメージ違う！！」「髪下ろして眼鏡かけたら別人やなｗ」「メガネかけたら別人過ぎるだろ・・・宇佐美どこだよって思ったわ」「４ｃｈ ＴＶ出るのか 全局制覇する？ｗ」「宇佐美くん働きすぎでは！？」などの声があがっていた。

宇佐美は２０１８年Ｗ杯ロシア大会メンバー。「３戦目（ポーランド戦）に出たんですけど、今まで感じたことのない緊張感。ずっと吐きそうで、手足、末端だけめっちゃ冷たい。試合始まっても吐き気があって。一つプレーが成功したらノッてくる。そこからやっとサッカーできる、という感じ（だった）」と味わったことのないＷ杯ならではの緊張感を表現した。

宇佐美は１１年５月に結婚し、２児のパパに。妻・宇佐美蘭は女優、モデルとして活動している。