お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博（56）が16日、火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。いつか出演してみたいというアニメを実名で明かす場面があった。

この日は昨年、デビュー45周年を迎えた歌手の岩崎良美がゲスト。岩崎は2006年からNHK Eテレのアニメ「おさるのジョージ」で語りと主題歌を担当している。

そんな中、岩崎が「『おさるのジョージ』って、“黄色い帽子のおじさん”っていう人が出てくるんですよ。今回ベストファーザー賞に“黄色い帽子のおじさん”が入ったの」と「おさるのジョージ」について切り出すと、東は「おじさんはね、絶対叱らないんですよ。“派手に今日もやらかしたなジョージ”なんて言って。あれがもう優しくて。本当にあったかい家族の形じゃないけど。うちの子が2歳なんだけど、ジョージにハマりすぎていて」と明かした。

東京ソラマチにある「Curious George Kitchen」（おさるのジョージキッチン）にもよく行くといい、「そこ連れて行ったら、外に置いてあるジョージのモニュメントみたいなのに“ジョージ、ジョージ”って言って。中入ってジョージのいろんなもん買って。あと、うちの子はジャンピーが好きなんですよ。あれが出てくるともう“ジャンピー、ジャンピー”って。興奮して本当ベッドでも、どこでもずっとジャンプするんですよ」と目尻を下げた。

岩崎が「素晴らしいお話なんです」と共感すると、東は「うちの子2歳で、やっぱり言葉もそんなしゃべれないから、自分がジョージになったつもりでいて、ジョージの真似をするんだよね。ジョージが凄いリアクションして“アウフ、フハッ”とか言うのを、同じタイミングで、土曜日にいつもNHKでやるんだけど、それをストックしてて、1日5回は最低見るんですよ」とし、さまざまなグッズも集めているとした。

岩崎が姉で歌手の岩崎宏美も声優として出演したことに触れ、「今ちょっと新しいのは撮ってませんけど、また撮ります」と説明すると、東は「出たいなあ、あれ。なんかのおじさんとか、動物とか。早いうち出ないと、子供大きくなっちゃうからさ」といつか声優として出演したいをアピールしていた。