横浜市がプレスリリースを発表しました。

【映像】「入場料」などの詳細

「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイングを日産スタジアムで開催します

横浜市在住・在学・在勤の9,000名を無料招待

『FIFA ワールドカップ 2026』が令和8年6月12日に開幕しました。

今大会には日本代表として横浜ゆかりの板倉滉選手、小川航基選手、早川友基選手などが多数選出されています。ワールドカップでの活躍を、ここ横浜から応援しようと、6月21日開催予定の『日本対チュニジア』のパブリックビューイングを日産スタジアムで実施します。

当日は、横浜市在住・在学・在勤の9,000名を無料で招待します。

1概要

（1）イベント名称FIFA ワールドカップ2026 パブリックビューイング

（2）主催者等

主催：横浜市、公益財団法人横浜市スポーツ協会

（3）パブリックビューイング開催日時

令和8年6月21日（日）グループステージ第2戦 日本対チュニジア

開門12時 ※早まる場合があります。

試合開始 13時

（4）会場日産スタジアム（港北区小机町3300）雨天決行、荒天中止

（5）定員9,000名（先着順）

（6）入場料無料

（7）申込方法

申込不要。直接会場にお越しください。なお、入場は西ゲートからとなります」

（『ABEMA NEWS』より）