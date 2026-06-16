去年4月、福岡放送が放送したバラエティ番組「ナンデモ特命係 発見らくちゃく！」について、BPO＝放送倫理・番組向上機構の放送人権委員会は16日、「不衛生さをことさらに強調した編集・演出は、人格権侵害とまでは至らないが放送倫理上の問題あり」とする見解を発表しました。



BPOの審理の対象となっていたのは、福岡放送のバラエティ番組「ナンデモ特命係 発見らくちゃく！」で去年4月、2回にわたり「命の危機…ゴミ屋敷大掃除！」というタイトルで放送した内容です。





番組では、高齢男性の自宅を、親族からの依頼を受けて大がかりに清掃する様子を伝えました。しかし、男性や、依頼者とは別の親族から「臭いや不衛生な状態が過度に強調されるなどして人権が侵害された」「幼少期の写真が無断で使用されたり、プライベートな情報を同意がないまま放送された」などとBPOに申し立てがあり、審理されていました。BPOの放送人権委員会は16日、「不衛生さをことさらに強調した編集・演出は、人格権侵害とまでは至らないが放送倫理上の問題あり」との見解を発表しました。一方、幼少期の写真の使用など、それ以外の申し立てについては「権利侵害は認められず、放送倫理上の問題ありとするにも至らない」としています。福岡放送は「見解を真摯に受け止め、今後も人権に十分配慮した放送に努め、健全で良質な番組を提供してまいります」とコメントしています。