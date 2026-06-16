DT 30 IE

メディア・インテグレーションは、beyerdynamicのインイヤーモニター「DT 30 IE」を7月中旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は24,970円前後。発売に先駆けて、7月3日11時より予約受付を開始する。

軽量設計ながら、プロフェッショナルが求めるバランスの取れたサウンドと、過酷なステージに耐えるタフネスを融合させたイヤフォン。

11mm径ダイナミックドライバーを搭載。5Hz～20kHzの幅広い周波数帯域をカバーし、原音に忠実なモニタリングを実現した。

人間工学に基づいたコンパクトなデザインでストレスフリーな装着感を実現。イヤフォン片側2.7gの超軽量設計で、耳にぴったりと収まり、激しい動きでもしっかりホールド。重さを耳全体へバランスよく分散し、長時間のステージやリハーサルでも快適さを保つという。S/M/Lの3サイズで、シリコン製とフォーム製のイヤーチップを同梱する。

最大39dBのパッシブ遮音性を備えており、周囲の騒音をシャットアウト。クリアなボーカルと輪郭の際立った楽器の音を届け、どんな環境でも理想のモニタリングミックスをプレイヤーに提供するという。

ケブラー補強を施した着脱式MMCXケーブルを採用し、長く使える高い耐久性を実現。金メッキコネクタと一体型のメモリーワイヤーが、安定した接続と快適な装着感をキープする。

インピーダンスは18Ω。音圧レベルは111dB SPL(@1kHz@1mW)/128dB SPL(@1kHz@1Vrms)。全高調波歪みは0.08%@500Hz、0.09%@1kHz(@1mW)。IP54相当の防塵防沫性能を備えている。