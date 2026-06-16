豊かな自然を満喫できる山登り。



しかし、県内では2026年に、すでに5件の山岳遭難が発生し、けが人も出ています。



山は常に危険と隣り合わせです。



気を付けるポイントはどこにあるのか、県警の山岳警備隊とともに、実際に登山道を歩きその対策を取材しました。



菅原記者の報告です。

（記者）

「こんにちは」

「今日はよろしくお願いします」

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員＆三好署・佐伯公昭 警部補）

「こんにちは」

「お願いします」





今回、案内してくれたのは、県警山岳警備隊の正木潤隊員と、三好警察署の佐伯公昭警部補です。

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「グループで登るときに、誰かに任せるのではなく」

「自分がこういうところを上るんだと、（登山計画を）再確認して登ってくれたら」

今回、登るのは丸笹山。



県西部の3市町にまたがる標高約1712mの山です。

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「歩幅、小さくするのが基本です」



（記者）

「小さく」

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「大きい歩幅で歩くと、滑ったり体力を消耗したりするので」



（記者）

「ついつい斜面だと、目が足元に」

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「疲れてきたら、どうしても足元ばかり見てしまうことがある」

「体もこわばるし、滑落する危険性高まる」

山の遭難で多いのが「斜面での滑落」や「道迷い」。



景色を楽しみながらも、周囲の様子をしっかり確認することが大切です。



丸笹山はなだらかな登山道で、片道1時間程度で登ることができるため、初心者でも挑戦しやすい山ですが、登り進めていくと、登山道が崩れている場所も。

「ガレ場」と呼ばれる、大小の石がゴロゴロとした場所に差し掛かりました。



石が浮いていて、足元がぐらつきやすいため注意が必要です。

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「ジャンプするような感じではなく、足で踏んで重心移動をして進んでいくような」



（記者）

「濡れていると滑りやすくて、危ないですね」

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「怖い場合は、手をついていってもいいので、ゆっくり安全に」



険しい道を抜けた先には、神秘的な光景も。



（記者）

「歩くたびに景色が変わっていって」



（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「なんていったって、景色がきれいな山なので」

登山道を示すマークや地図でルートを確認しながら、頂上を目指します。

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「青空がすごいですね、さあ山頂です」

（記者）

「すごい」



頂上からは剣山をはじめとする山々が連なり、360度、青々と広がる緑を見渡せる絶景が待っていました。

その一方で、この美しい山でも一歩間違えれば事故につながる現実があります。



5月17日、60代の男性が丸笹山を下山中、登山道から離れた場所で滑落し、遭難する事故がありました。

（記者）

「このあたりが、男性が遭難した現場ですか」



（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「詳しいことはわからないが、この付近だと思われる」

「足を滑らせたか、何かによって転倒して急傾斜の場所なので、足を滑らせたりそのまま転がり落ちたりして」

「けがをされたのではないかと推測される」

男性は荷物を背負った状態で、左右を急な斜面に挟まれた場所で滑落しました。



近くを通りかかった別の登山者が110番通報し、男性は消防防災ヘリで救助されましたが、足の骨を折る大けがをしました。

（県警察山岳警備隊・正樹潤 隊員）

「どれだけ経験あっても、体力に自信あっても、事故するときは遭難事故になることがありえる」

「登山道を歩いてしっかりと計画して楽しんでほしい」

山の景色を堪能するために最も大事なのは「無理をしないこと」。



天候やルートの状況をしっかりと確認し、安全な登山を心がけたいものです。