「離婚しましょう」嫁に善意を押し付ける無神経な夫とは…もう夫婦でいられない！【ノンデリ義父がしんどい Vol.9】
■これまでのあらすじ
義父の無神経な言動に悩む妻。それを相談されても逃げ腰だった夫。義母に問い詰められても夫はまだ逃げようとするが、夫もまた義父の無神経さを嫌っていたのだ。夫はもう逃げないで家族を守ると誓う。一方、義父は…？
義父の無神経な言動に悩む妻。それを相談されても逃げ腰だった夫。義母に問い詰められても夫はまだ逃げようとするが、夫もまた義父の無神経さを嫌っていたのだ。夫はもう逃げないで家族を守ると誓う。一方、義父は…？
【義母 Side Story】
結婚して35年、これまで私はずっと夫に振り回されてきました。むかしから夫は思ったことをすぐに口にしてしまうところがあり、そのたびに周囲の人たちを傷つけてきたのです。
お嫁さんにもたびたびデリカシーに欠けることを言っているので、きっと煙たがられているんだろうなとは感じていたのですが…。
お嫁さんの新居に勝手に押しかけていたことを知ったとき、私がお嫁さんと孫を守らなければならないと思いました。
「これ以上迷惑をかけるなら離婚も考えます」
私のこの言葉が抑止力になればいい。そう思ったからこその覚悟の言葉だったのに、夫にはまったく響いていなかったようです。
自分の善意の感情を押し付ける夫には、もはやつける薬がないのでしょうか…。
ほとほと愛想が尽きました。
続きはアプリ限定で公開中！
悪気もデリカシーもない義父に突き付けられた現実とは
「嫁のくせに」「たかが嫁」…家族だから何を言ってもいいわけじゃない。立ち上がった義母に義父は…？
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡
(ウーマンエキサイト編集部)