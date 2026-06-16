■これまでのあらすじ

義父の無神経な言動に悩む妻。それを相談されても逃げ腰だった夫。義母に問い詰められても夫はまだ逃げようとするが、夫もまた義父の無神経さを嫌っていたのだ。夫はもう逃げないで家族を守ると誓う。一方、義父は…？



【義母 Side Story】結婚して35年、これまで私はずっと夫に振り回されてきました。むかしから夫は思ったことをすぐに口にしてしまうところがあり、そのたびに周囲の人たちを傷つけてきたのです。

その尻拭いをするのが、私の役目…。お嫁さんにもたびたびデリカシーに欠けることを言っているので、きっと煙たがられているんだろうなとは感じていたのですが…。お嫁さんの新居に勝手に押しかけていたことを知ったとき、私がお嫁さんと孫を守らなければならないと思いました。「これ以上迷惑をかけるなら離婚も考えます」私のこの言葉が抑止力になればいい。そう思ったからこその覚悟の言葉だったのに、夫にはまったく響いていなかったようです。自分の善意の感情を押し付ける夫には、もはやつける薬がないのでしょうか…。ほとほと愛想が尽きました。続きはアプリ限定で公開中！悪気もデリカシーもない義父に突き付けられた現実とは「嫁のくせに」「たかが嫁」…家族だから何を言ってもいいわけじゃない。立ち上がった義母に義父は…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)